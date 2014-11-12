به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروی صبح چهارشنبه در "ششمین كنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی" كه در دانشكده علوم پایه دانشگاه دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار كرد: اهمیت این كنفرانس از آن جهت است که هم در شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران برگزار شده است و هم در این کنفرانس هویت مشهد مورد تاكید قرار می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در این کنفرانس مدیریت یك شهر اسلامی برای شهر مشهد تعریف شده و بعنوان الگویی برای سایر شهرهای ایران و كشورهای اسلامی مطرح خواهد شد.

وی افزود: مولفه های مناسب برای شهر اسلامی باید شناسایی و تدوین تا در مدیریت شهری اسلامی به كار گرفته شود كه این مولفه ها ریشه در آموزه های دینی ما دارد و خوشبختانه منابع دقیقی در اختیار ماست كه شناسایی آن توسط نخبگان حوزه و دانشگاه ضروری است.

انتظاری هروی بیان داشت: شورای شهر در دوره چهارم تاكید خود را بر استفاده از نظریات نخبگان و عالمان عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی قرار داده است و در این راستا تلاش داریم آنچه مورد بررسی قرار می گیرد كاربردی باشد نه یك نظریه پردازی صرف تا بتواند نقش موثر و مطلوبی را در تصمیم گیری های شهری ایفا كند.

وی عنوان کرد: یكی از برنامه های شورای شهر مشهد بعد از برگزاری ششمین كنفرانس ملی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری تشكیل كارگروه هایی است تا بتواند مولفه ها و مباحث مطرح شده در كنفرانس را راهبردی كند و در برنامه ریزی شهری و اجرای امور مورد استفاده جدی قرار بگیرد.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: متاسفانه در حال حاضر در جامعه مدیریتی ما بخش اجرا و علمی ارتباط تنگاتنگ و منسجمی با یكدیگر ندارند.

وی تصریح کرد: دنیای امروز از سبك استراتژیك به سبك آینده پژوهی حركت میكند و به سمت پسا استراتژیك و پسا راهبردی گرایش دارد و مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است كه افق برنامه ریزی آنها را بین ۲۰ تا ۱۰۰ سال مورد توجه و هدف گذاری قرار می دهد.

انتظاری هروی ادامه داد: لذا با توجه به شرایط كشور برگزاری این كنفرانس ها كه با تاكید بر منابع دینی است می تواند ما را به سمت موج چهارم برنامه ریزی شهری یا آینده پژوهی راهنمایی كند.

وی اظهار کرد: همچنین با توجه به جوان بودن رشته مدیریت شهری در جهان و ایران نسبت به سایر رشته های حوزوی و دانشگاهی دیگر، برگزاری این همایش ها می تواند موجب غنای علمی این رشته شود.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: با شكل گیری و توجه به رشته مدیریت شهری و برنامه ریزی بازیگران جدیدی وارد عرصه مدیریت شهری شده اند كه نیاز به دانش و تجربه در نقش و مسئولیتی كه به عهده دارند الزام آورتر می شود تا بتوان به گونه ای تصمیمات شهری را گرفت كه علاوه بر كم هزینه بودن بیشترین دستاوردها را برای شهر داشته باشد.

انتظاری هروی افزود: با توجه به تاكید رهبری برای تدوین الگوی اسلامی برای شهرها، مدیریت شهری بر اساس مولفه های اسلامی بر دوش اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه و دانشگاه گذاشته شده و نقش آنها را پر رنگ تر می كند.

وی ادامه داد: شورای شهر مشهد در فعالیت های خود به مختصات شهر اسلامی توجه كرده و خدمات شهری را در این ساختار به كار می گیرد و مورد توجه كامل قرار می دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پایان با ابراز امیدواری گفت: این همایش و كنفرانس ها میتواند با رویكردهای مختلف صاحبنظران و اندیشمندان را دور هم جمع كند و با تبادل نظرات و استدلال در تجربیات دستاوردهایی را در مدیریت شهری به ارمغان اورد.