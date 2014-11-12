نمایشگاه محرم در دانشگاه محقق اردبیلی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین آغاز بکار این نمایشگاه که صبح چهارشنبه برگزار شد، مسئول اجرایی کانون های فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نمایشگاه محرم از ۱۰ غرفه تشکیل شده که هر غرفه به نام یکی از شهدای شاخص کربلا نامگذاری شده است.

زهرا خلیلی از طراحی و اجرای ماکت حرم شش گوشه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در نمایشگاه محرم خبر داد و افزود: علاوه بر طراحی غرفه های ویژه شهدای شاخص کربلا، کلیپ هایی نیز در ارتباط با مدافعین حرم در این غرفه ها پخش می شود.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را تاکید بر موضوعیت جمله "کل یوم عاشورا و کل ارضٍ کربلا" عنوان کرد و افزود: عاشورا تمثیل بسیار بزرگی است و باید توجه داشته باشیم هر روز عاشورا تکرار می شود و هر روز هر زمینی کربلا است.

مسئول اجرایی کانون های فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی اجرای برنامه های فرهنگی و مستند برای جلوگیری و ممانعت از گسترش بدعت های نابجا در مراسمات عزاداری و تعزیه خوانی بویژه در بین جوانان را از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه محرم در این دانشگاه برشمرد.

وی تاکید کرد که ما باید با دقت در اصل پیام عاشورا با فکر و منطق پیش برویم و این تفکر باید در عزاداری های ما نیز نمود پیدا کند.

خلیلی همچنین توجه به پیام عاشورا و هدف امام حسین (ع) از قیام علیه باطل را برای نسل امروز بسیار مهم دانست و ادامه داد: وقتی امام حسین (ع) در جریان جنگ نماز اول وقت را به جا آورده و به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کنند، در واقع پیام صریح و روشن خود را به امت اسلامی و جهانیان اعلام کرده اند.