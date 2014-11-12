تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت به پروژه عظیم پل خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانی فرد در پانزدهمین همایش سراسری رشد در تالار آئینه مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم گفت: نقش قشم در حوزه هاب و ترانزیت کالا از طریق زمین، ریل، دریا و هوا بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اهمیت کم شدن هزینه های ترانزیت کالا برای فعالان اقتصادی افزود: هزینه حمل و نقل کالا از طریق مسیر دریایی قشم با توجه به کاهش ۳۰۰ مایل دریایی در هر مسیر رفت و برگشت در مقایسه با بنادر دبی، تقریبا بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد و این برای بخش تجاری بسیار به صرفه خواد بود.

تخصیص یکصد میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت تدبیر و امید برای تکمیل پروژه عظیم پل خلیج فارس و کمک های سازمان منطقه آزاد قشم به این طرح ملی با هدف ارتقای جایگاه حمل و نقل ریلی و جاده ای قشم نیز از موضوعات مهمی است که شعبانی فرد به آن اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آب رسانی به ۶۵ روستای جزیره قشم تصریح کرد: با تکمیل پروژه تولید همزمان آب و برق شرکت مپنا تا پایان سال جاری ۵۵ روستای جزیره قشم از نعمت آب شرب از طریق شبکه ابرسانی بهره مند خواهند شد.

ایجاد صنعت فولاد در جزیره قشم در کنار توسعه نیروگاه های برق، توسعه اسکله کاوه و بهمن قشم، توسعه فرودگاه بین المللی در این منطقه، راه اندازی بیمارستان ۱۲۳ تختخوابی در این شهر و همچنین پروژه ساخت بیمارستان فوق تخصصی توسط بخش خصوصی کشور ترکیه نیز مطالبی بود که سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از آن به عنوان برنامه های توسعه همه جانبه قشم نام برد.

شعبانی فرد همچنین از برنامه سوخت رسانی به کشتی های عبوری از خلیج فارس، ساخت هتل های مدرن در ساحل جنوبی قشم، ایجاد شهر جدید و پیشرفته به عنوان مرکز محوریت جزیره قشم در محدوده روستای شیب دراز و همچنین تولید خودروهای فیات شامل سواری و کامیون با هدف صادرات به کشورهای آسیای میانه و خاور میانه نیز به عنوان دیگر برنامه های توسعه ای در قشم نام برد.

وی از شرایط پهلوگیری کشتی های با تناژ ۱۰۰ هزار تن در اسکله کاوه قشم نیز به عنوان یک امتیاز ویژه در حوزه حمل و نقل کالا خبر داد و گفت: قشم باید در حوزه حمل و نقل و ترانزیت کالا از طریق دریا، زمینی و ریلی به هاب مهم منطقه تبدیل شود.

به گفته شعبانی فرد، توسعه فرودگاه بین المللی قشم و امتیاز ویژه این فرودگاه می تواند در حوزه حمل و نقل هوایی با توجه به ظرفیت مناسب هوایی کشورمان، درآمد قابل توجهی به قشم اختصاص خواهد داد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از جمعیت ۱۴۰ هزار نفری این شهرستان، ۱۵ هزار دانشجو، ۱۱ مرکز دانشگاهی و آموزش عالی و همچنین حوزه گردشگری این جزیره به عنوان امتیازات قشم برای توسعه همه جانبه نام برد.

پانزدهمین همایش رشد در منطقه آزاد قشم طی دو روز ۲۰ و ۲۱ آبان ماه جاری طرح های آب و فاضلاب روستاهای سراسر کشور طرح ملی تکمیل مجتمع های آب رسانی روستایی، اجرای مجتمع های آب رسانی روستایی به روش BOT، بازتعریف شاخص های بهره مندی آب شرب روستایی و طرح های فاضلاب روستایی بهره مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی را بررسی می کند.

نخستین روز از برگزاری این همایش با حضور علی اصغر قانع معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور، دکتر شعبانی فرد سرپرست سازمان منطقه آزاد، دکتر احمد حبیبی قائم مقام این سازمان، فرماندار شهرستان قشم و مدیران عامل آب و فاضلاب روستایی کل کشور در تالار آئینه مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم برگزار شد.