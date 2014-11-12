ایران در میان ۱۰ کشور آخر فهرست «تجارت و رقابت» جهانی

سایت «اقتصادنیوز» نوشت: به گزارش سازمان سرمایه‌های فکری (WIPO)، ایران از نظر شاخص تجارت و رقابت در دنیا در میان ۱۴۳ کشور دنیا در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است. امتیاز ایران از نظر تجارت و رقابت در سطح دنیا برابر با ۵۶ بوده و شاخص رقابت و تجارت ایران هم برابر با ۰.۰۵ بوده است. به تعبیر بهتر ایران از نظر این شاخص در میان ۱۴۳ کشور دنیا در میان ۱۰ کشور آخر فهرست قرار دارد.



بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ این سازمان، آخرین کشور این فهرست، صربستان است و امتیاز این کشور برابر با ۴۳.۳ است. اولین کشور فهرست از نظر تجارت و رقابت، استرالیا است و امتیاز این کشور برابر با ۸۶.۹ و شاخص آن برابر با یک است. دومین کشور این فهرست سنگاپور است و کشور «مائوریتوس» سومین کشور این فهرست است. ایالات متحده امریکا و کانادا از نظر رقابت و تجارت در دنیا در جایگاه چهارم و پنجم دنیا قرار گرفته اند و کشورهای نروژ، نیوزیلند،ترکیه، قطر و سوییس در جایگاه ششم تا دهم دنیا قرار دارند.



از دیگر کشورهای این فهرست می توان به انگلستان اشاره کرد که شانزدهمین کشور دنیا است و آلمان در جایگاه ۲۶ جهان قرار گرفته است. ازبکستان از این نظر در جایگاه سی و دوم دنیا است و تایلند جایگاه ۳۵ را به خود اختصاص داده است. اندونزی و امارات متحده عربی به ترتیب جایگاه پنجاه و یکم و پنجاه و هشتم دنیا را به خود اختصاص داده اند. شاخص تجارت و رقابت امارات متحده عربی برابر با ۰.۶ است و امتیاز این کشور از نظر رقابت و تجارت برابر با ۷۶.۲ است.