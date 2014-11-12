حضور مدعیان مطرح مغول و کوبا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی آزاد روزهای 6 و 7 آذرماه در شهرستان جویبار استان مازندران برگزار می‌شود که تاکنون حضور آزادکاران مطرح مغولستان و کوبا در این رقابتها قطعی شده است.

بر این اساس تیم کشتی کوبا نیز در حالی در نخستین دوره لیگ جهانی کشتی در ایران شرکت می کنند که "بونه رودریگوئز" و "مورنو گونزالز" دارندگان مدال برنز کشتی آزاد جهان در وزن 61 کیلوگرم و 70 کیلوگرم و همچنین چند قهرمان مسابقات پان آمریکن را به همراه خواهند داشت.

ضمن اینکه ترکیب تیم کشتی آزاد مغولستان نیز به شرح زیر مشخص شد:

57 کیلوگرم: اردنبات بخبایار (قهرمان جوانان جهان)

57 کیلوگرم: نومین باتبولد (مدال برنز بازی های آسیایی 2014)

61 کیلوگرم: نیام اوچیر انخسایخان (مدال برنز قهرمانی جهان 2014)

65 کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (نقره آسیا)

70 کیلوگرم: بویانجاو باتزوریگ

70 کیلوگرم: آنخبایار باتچولون (برنز آسیا)

74 کیلوگرم: نوربات پوریجاو (نقره آسیا)

86 کیلوگرم: ارگودول اویتومان

97 کیلوگرم: دورجخاند خودربولگا

125 کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن