فکر و اندیشه محور اصلی و موتور محرکه جامعه برای رفع مشکلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی با اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه سمنان در تالار دانش این دانشگاه اظهار داشت: استفاده از نظرات استادان، صاحبنظران فکر و اندیشه برای مقابله با مشکلات و رفع معضلات از سیاست ها و اهداف دولت تدبیر و امید است.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی اتاق فکر محسوب می شوند افزود: صاحبان اندیشه و خرد باید دولت را در رفع مسایل و مشکلات کشور یاری دهند.

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به اینکه یکی از محورهای توسعه استان آموزش عالی است بر برنامه ریزی، شناخت مسائل، چالش ها، فرصت ها و توانمندیهای موجود در این عرصه برای اینکه دانشگاه ها به عنوان یک محور توسعه قرار گیرند، تاکید کرد.

وکیلی از فعالیت ۶۲ واحد دانشگاهی در این استان خبرداد و افزود: ۱۲۰ هزار دانشجو (۵۸ درصد در مراکز دولتی، ۲۹ درصد آزاد و ۱۳ درصد غیرانتفاعی) تحصیل می کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری بحث ترویج کرسی‌های آزاد اندیشی را در دانشگاه‌ها بیان کردند و باید در این زمینه دست به دست هم دهیم و گام‌های اساسی برداریم.

استاندار سمنان آموزش عالی در برنامه ششم را از محورهای توسعه برشمرد و افزود: مسئولان نیز استفاده از نظرات استادان و صاحبنظران را برای تدوین سند توسعه استان مورد توجه قرار می دهند.

وکیلی با اشاره به تهیه برنامه ششم توسعه از دانشگاه ها خواست با نگاه علمی و اجرایی در این بحث به مسئولان استان بگویید در برنامه ششم با چه برنامه و چه راهکاری وارد عمل شوند و باید در هر زمینه ای اتاق فکر برای استفاده از نظرات کارشناسی ایجاد شود.

در این نشست بر تقویت و ارتباط بیشتر دانشگاه با مراکز اجرایی، صنعت، تقویت ارتباط دانشگاه با دولت، استفاده از توانمندی های اعضای هیات علمی در تصمیم گیریها و پررنگ کردن ارتباط دانشگاه با بیرون از دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.