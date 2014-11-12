گیلان در رشته های کشتی و وزنه برداری حرف زیادی برای گفتن دارد

مسعود رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورزشکاران گیلانی از حیث نبوغ و استعداد در سطح کشور مثال زدنی هستند از اینرو می طلبد مسئولان حمایت های لازم را از ورزشکاران استان داشته باشند.

وی همچنین اظهارداشت: هرچند نیروی انسانی ماهر و متخصص در تمامی عرصه ها حرف اول را می زند اما سخت افزار و حمایت های مالی نقش غیر قابل انکاری در این زمینه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه المپیک آسیایی یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی است که هر چهار سال یکبار برگزار می شود، امسال این مسابقات در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، کاروان ورزشی282 نفره ایران 10 ورزشگار گیلان در شش رشته ورزشی هم داشت برای نخستین بار بود که 90 درصد ورزشکاران اعزامی مقام کسب کردند. بدون شک این موفقیت حاصل تلاش چند ساله ورزشکاران، تربیت بدنی و ورزش استان هم بوده است بفرمائید برای دور ه های بعدی مسابقات آسیایی چه برنامه های دارید، گفت: استان گیلان طی 30 سال گذشته در 12 رشته ورزشی توانسته در بازی های آسیایی موفق ظاهر شود.

وی در ادامه از تشکیل ستاد بازی های آسیایی اندونزی در حوزه ورزش قهرمانی استان خبر داد و افزود: با انتصاب افراد متخصص و دلسوز در مصدر هیئت های ورزشی گیلان به یقین این استان می تواند در بازی های آسیایی اندو نزی موفق تر ظاهر شود چرا که حلقه واسط سازمان ورزش و جوانان با ورزش قهرمانی هیئت های ورزشی هستند.

رهنما در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با این که گیلان در رشته های کشتی و وزنه برداری حرف برای گفتن دارد و در دوره قبل المپیک هم مدال نقره و برنز را برای کشور به ارمغان آورد در این دوره از مسابقات ورزشکاری نداشت، اظهارداشت: سوابق کشتی در گیلان نشان می دهد این استان دارای تک ستاره در دوره های مختلف بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته برای این دو رشته ورزشی می توان آینده درخشانی را متصور بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به این پرسش که مسابقات پارا المپیک آسیایی اینچئون کره جنوبی هم تمام شد گیلان در این مسابقات چه موفقیت هایی را کسب کرده است، گفت: گیلان در پارا المپیک از المپیک موفق تر بوده است.

وی در جواب به این سئوال که بانوان ورزشکار گیلان هم در رشته های مختلف صاحب نام هستند، گواه این مدعا حضور دو بانوی ورزشکار در رقابت های اینچئون و یک بانوی ورزشکار در پارا المپیک آسیایی اینچئون، ارزیابی حضرتعالی از وضعیت ورزش بانوان در استان گیلان چیست، افزود: در شرایط نابرابر امکانات بانوان گیلانی در مسابقات آسیایی خوش درخشیدند.

وی تصریح کرد: توسعه ورزشگاه های اختصاصی برای بانوان در استان یک ضرورت است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.