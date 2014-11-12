به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قانع صبح چهارشنبه در پانزدهمین همایش سراسری رشد در تالار آئینه مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم گفت: برای برون رفت از مشکلات آب و فاضلاب روستایی نیاز مبرم به استفاده از روش های نوین و علمی داریم.

وی افزود: سه اصل مهم مراقبت از پروژه های جدید، اولویت بندی طرح ها با مکانیزم و کاربرد علمی و در نهایت استفاده از روش های نوین می تواند ما را در حل مشکلات آب و فاضلاب روستایی یاری کند.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور، فرآیندهای سنتی دیگر پاسخگوی رفع مشکلات آب و فاضلاب نیست و برای حل مشکلات به رویکرد های جدید علمی و با مدیریت تدبیر، نیازمندیم.

وی با اشاره به خشکسالی های بیش از دو دهه اخیر در بیشتر نقاط کشور از جمله استان هرمزگان بیان داشت: کمبود آب و مشکلات مربوط به آن از مباحث اولویت دار تمامی مسوولان کشور است و امیدواریم با تصویب دو طرح ارائه شده به مجلس و تامین اعتبارات مربوط به آن، مشکلات آب و فاضلاب روستاهای کشور را در حد قابل قبول حل کنیم.

قانع در پایان با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از ظرفیت ها اظهار داشت: فرآیند و تکنیک های جدید برای اثر بخش کردن برنامه های توسعه آب و فاضلاب روستایی در اختیار داریم که باید از همه آنها با ایجاد برنامه ریزی بهره ببریم.