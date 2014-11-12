سهم کاربران ایرانی از اینترنت دنیا

سایت «اقتصادنیوز» به نقل از بانک جهانی نوشت: ایران از نظر شمار کاربران اینترنت در دنیا در جایگاه بیست و پنجم قرار گرفته است. این کشور در سال 2014 میلادی دارای 22 میلیون و 200 هزار و 708 کاربران اینترنت بود و نرخ رشد شمار کاربران اینترنت در این کشور برابر با 9 درصد در سال اعلام شد. طی یک سال اخیر شمار افرادی که به تعداد کاربران اینترنت در ایران اضافه شده برابر با یک میلیون و 850 هزار و 445 نفر بوده است.



طبق این گزارش ایران 1.08 درصد از کل جمعیت کره زمین را دارد ولی تنها 0.76 درصد از کاربران اینترنت دنیا در این کشور زندگی می‌کنند.



به گزارش بانک جهانی در مجموع سه میلیارد و چهار میلیون و 740 هزار کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد و بالغ بر 100 میلیارد ایمیل در هر روز توسط این افراد ارسال می‌شود. بیشترین شمار کاربران اینترنت دنیا در کشور چین وجود دارد و تعداد کاربران این کشور برابر با 21.97 درصد از کل کاربران دنیاست. چین 19.24 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است و ضریب نفوذ اینترنت در این کشور بالغ بر 46 درصد اعلام شده است.



دومین کشوری که بیشترین شمار کاربران اینترنتی را دارد، آمریکاست و ضریب نفوذ اینترنت در این کشور برابر با 86.75 درصد اعلام شده است. شمار کاربران اینترنت در این کشور نسبت به کل کاربران دنیا برابر با 9.58 درصد است.



کشورهای هند، ژاپن و برزیل از نظر شمار کاربران اینترنت در دنیا در جایگاه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته اند. جایگاه آلمان در این رده‌بندی هفتم است و انگلیس نهمین جایگاه را در دنیا دارد. اندونزی از نظر شمار کاربران اینترنت در جایگاه سیزدهم دنیا قرار دارد و ضریب نفوذ اینترنت در این کشور برابر با 16.72 درصد است. کمترین کاربران اینترنت در کشور «تی‌مور لسته» دیده می‌شود.