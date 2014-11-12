قلب اطلاع رسانی ادارات لرستان نیازمند احیا/ وب سایت هایی که مغفول مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا مشاور استاندار لرستان و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان عصر سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی لرستان گفت: شورای اطلاع رسانی فضای عمومی و رسانه ای تمامی دستگاه های استان بوده و به نوعی قلب تصمیمات رسانه ای همین شورا است.

وی عنوان کرد: کارهای متعددی که در حوزه رسانه های گروهی، نشریات و سایت های اطلاع رسانی صورت می گیرند امکان طرح در این جلسه را دارند تا در بحث ساماندهی این موضوعات تصمیمات مناسبی گرفته شود.

رشیدی نیا پرداختن به ساماندهی وضعیت خبرنگاران و رسانه های استان و همچنین ساماندهی وضعیت رپورتاژ و آگهی های نشریات را از جمله موارد قابل طرح در شورای اطلاع رسانی برشمرد و بیان داشت: رسیدگی به این موارد بایستی با کمک مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و سایر دستگاه های مرتبط صورت گیرد.

بسیاری از سایت های دستگاهای اجرایی لرستان به روز نمی شوند

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان سایت های اینترنتی دستگاه های اجرایی را بهترین شیوه برای دستیابی به اطلاعات دانست و افزود: بسیاری از این سایت ها هم به لحاظ زیرساختی و به لحاظ مشکلات نرم افزاری دارای اشکالات زیادی هستند بطوریکه با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بسیاری از این سایت ها به روز نشده اند.

رشیدی نیا ادامه داد: بدلیل اینکه سایت های اینترنتی دستگاه های اداری به عنوان مرجع اصلی ارزیابی عملکرد دستگاهها توسط سازمانهای مرکزی در کل کشور رصد می شوند بایستی اعضای شورای اطلاع رسانی پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهتر کردن وضعیت آن ها ارائه دهند.

وی راه اندازی سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاهها را به عنوان یک پیشنهاد ارائه داد و گفت: از مدیران تمامی دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود که نظارت بر مدیریت سایت های اینترنتی و ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه را خود به عهده گیرند.

سایت مرجع و مرکزی لرستان طراحی شود

مشاور استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه هر کدام از سایت های اینترنتی دستگاه های اجرایی استان به شکل و شیوه ای خاص طراحی شده اند پیشنهاد می شود سایتی تحت عنوان "لرستان دات آی آر" به عنوان سایت مرجع و مرکزی استان طراحی شده و سایر دستگاه ها به این سایت لینک شوند.

رشیدی نیا در اینباره افزود: در صورت تحقق این امر سایت سایر دستگاه ها با همان ساختار موجود بالا آمده و از ضریب امنیتی بالایی هم برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین اخبار سایر دستگاه ها به طور خودکار از طریق این سایت برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده خواهد بود در نتیجه این سایت می تواند مرجع اطلاع رسانی واحدی برای سایر دستگاه ها باشد.

زیرساخت راه اندازی سایت مرجع لرستان فراهم می شود

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان نیز در پاسخ به این پیشنهاد گفت: برای اجرا و راه اندازی سایت مرجع به لحاظ فنی مشکلی وجود ندارد بطوریکه قبلا نیز در این رابطه به دوشیوه عمل کرده ایم که هر دستگاه یک نام کاربری و رمز ورود داشته و اخبار خود را در اختیار ما قرار می دادند.

کامبیز پورسیف افزود: به دلیل اینکه ضروری بود یک نفر اخبار ارسالی را مدیریت کند رفته رفته این شیوه کنار گذاشته شد زیرا کسی در روابط عمومی وجود نداشت که مسئولیت صحت و سقم اخبار را برعهده گیرد.

وی عنوان کرد: برای اجرای هر سایت با هر قابلیت اعلام آمادگی می کنیم اما مدیریت کردن روش مطرح شده بر عهده روابط عمومی استانداری لرستان بوده و ما تنها زیرساخت های لازم را فراهم خواهیم کرد.

پورسیف در بخش دیگری از صحبت های خود به ابلاغ مصوبات جدید در خصوص استفاده از معماری اطلاع رسانی اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری مصوباتی با ساز و کارهای جدید تعریف کرده اند که مطابق این مصوبات بایستی دستگاهها بر اساس معماری اطلاعات جدید عمل کنند.

مشکلی در حوزه زیرساختی خدمات الکترونیکی وجود ندارد

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان افزود: یکی از بخش هایی که معماری اطلاعاتی هر سایت بایستی داشته باشد وجود لینک های مفید است که تمامی دستگاه ها بایستی در سایت های خود این موضوع را رعایت کنند.

پورسیف بیان داشت: در لرستان مشکلی در حوزه زیرساختی خدمات الکترونیکی وجود ندارد زیرا هر دستگاهی یک وب سایت مخصوص به خود داشته و می تواند اخبار خود را براحتی اطلاع رسانی کند.

وی افزود: با توجه به اینکه اخبار برخی از سایت ها از جمله سایت استانداری لرستان به روز نیست حاضر هستیم پیش نویسی را در خصوص وضعیت به روز رسانی سایت ها از نظر فنی تهیه و با همکاری روابط عمومی استانداری ابلاغ کنیم که دستگاه های اجرایی استان مکلفند این اقدامات را انجام دهند.

از ابزار اطلاع رسانی در لرستان به خوبی استفاده نشده است

مدیرکل حوزه استاندار لرستان نیز در این جلسه گفت: بحث اهمیت رسانه ها و قرارگیری در میدان نبرد رسانه ای موضوعی است که همگی به آن واقف هستیم و ایران اسلامی در این نبرد نابرابر نه تنها عقب نمانده بلکه پیروز است زیرا قائل به بهره گیری از رسانه ای پاک، انسانی و اسلامی است.

مسعود بهرام نژاد به نتیجه تحقیقی که اخیرا توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه نبرد رسانه ای صورت گرفته است اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از خانواده های اروپایی به دنبال گرفتن اخبار از شبکه های بین المللی صدا و سیما مانند "پرس تی وی" بوده اند زیرا احساس می کنند اخبار پاک و درست را از نظام جمهوری اسلامی ایران می توانند دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در آسیب شناسی که از کار خود می کنیم بایستی بپذیریم که در استان لرستان از ابزار اطلاع رسانی به دلایل مختلف نتوانسته ایم درست استفاده کنیم.

اطلاع رسانی در حوزه محتوایی در لرستان دچار مشکل است

مدیرکل حوزه استاندار لرستان با اشاره به اینکه بستر سخت افزاری اطلاع رسانی در لرستان فراهم است افزود: اطلاع رسانی در حوزه نرم و محتوایی در لرستان دچار مشکل است که مشکلات موجود در وب سایت ها نشان دهنده همین امر است.

بهرام نژاد به برخی مشکلات وب سایت های موجود در لرستان اشاره کرد و گفت: نام بسیاری از این وب سایت ها مشکل بوده و ویژگی بصری آنها از جمله سایت استانداری لرستان دچار مشکل است و همچنین در بسیاری از سایت ها امکان پاسخگویی به تمام نیازهای بیننده وجود ندارد.

وی به بیان پیشنهاداتی برای رفع مشکل سایت های دستگاه های اجرایی استان پرداخت و عنوان کرد: در این سایت ها بایستی امکان دستیابی آنلاین بازدیدکنندگان با مدیر مجموعه یا کارکنان آن دستگاه وجود داشته باشد زیرا این دسترسی در مخاطب ایجاد انگیزه می کند.

مدیرکل حوزه استاندار لرستان افزود: بایستی طرحی فراهم شود که در همه سایت های اطلاع رسانی، لرستان و ظرفیت های آن معرفی شوند یعنی تمامی این سایت ها علاوه بر اطلاع رسانی در زمینه مجموعه خود لینک ویژه معرفی ظرفیت های لرستان داشته باشند.