حمیده ماحوزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف ما در سطح استان بوشهر جهت شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری جوانان، احداث پلاتوهای فرهنگی در شهرستانها است.

وی افزود: در این راستا سه پروژه پلاتو مجتمع فرهنگی در شهرستانهای گناوه، دیر و دیلم در دست احداث داریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: جهت احداث پلاتو گناوه 120 میلیون تومان اعتبار مصوب شده که هم اکنون این پروژه 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ماحوزی خاطرنشان کرد: همچنین برای تکمیل پروژه پلاتو فرهنگی دیر 170 میلیون تومان اعتبار مصوب شده که نحوه اجرای آن بصورت امانی و که اکنون از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی عنوان کرد: 140 میلیون تمام هم برای تکمیل پروژه دیلم که 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اعتبار گذاشته شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: امیدواریم با نظارت دقیق بر اجرای این سه پروژه و تخصیص به موقع اعتبار به آنها تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.