سردار دهقان انتصاب سرافراز به ریاست صداوسیما را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی انتصاب دکتر محمد سرافراز را به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

در پیام وزیر دفاع آمده است: انتصاب جناب عالی از سوی مقام معظم رهبری را به ریاست سازمان صدا و سیما که خود بهترین گواه بر لیاقت، تعهد، حسن تدبیر و سابقه آن برادر ارجمند می‌باشد، تبریک عرض می‌نمایم.

در این پیام همچنین ابراز امیدواری شده است که با هوشمندی و همت جهادی در مدیریت و راهبری سازمان صدا و سیما که به فرموده امام راحل عظیم‌شان به مثابه یک دانشگاه عمومی است موفق باشند.

در بخش دیگری از پیام تبریک وزیر دفاع برای ریاست جدید آن سازمان، درتحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه، تقویت عزم ملی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی، کمک به مدیریت اجرایی در تامین اهداف و اجرای سیاست‌های کلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز کشور و همچنین اعتلای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، با یاری متخصصان و کارکنان دلسوز و متعهد سازمان مهم و راهبردی صدا و سیما آرزوی توفیق شده است.

سردار دهقان در پایان این پیام با اطمینان از تقویت و ارتقاء همکاری سازمان صدا و سیما با نیروهای مسلح به ویژه وزارت دفاع ، توفیق روز افزون دکتر سرافراز را در ظل توجهات حضرت ولی عصر ( ع ) از درگاه خداوند مسئلت کرده است.