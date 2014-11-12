توقف آلودگی هوای جهان با تعطیلی این ۹۰ کارخانه

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، در وقوع بحران تغییرات جوی در قرن ۲۱، بیش از همه عوامل تنها ۹۰ کمپانی آلاینده مقصر هستند. این کمپانی‌ها از زمان آغاز عصر صنعتی تا کنون حدود دوسوم گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده‌اند.

این ۹۰ کمپانی، از شرکت‌های سرمایه گذاری خودگردان تا کمپانی‌های چندملیتی و دولتی را در بر می‌گیرند.

تحلیل‌های مرتبط با تغییرات جوی نشان می‌دهد بخش وسیعی از این کمپانی‌های آلاینده در بخش نفت، گاز یا زغال سنگ فعالیت می‌کنند.

«ریچارد هید» مولف این مطالعه و کارشناس موسسه نگهداری اقلیم کلرادو می‌گوید: در جهان هزاران کمپانی تولید نفت و گاز و زغال سنگ وجود دارد اما اگر بخواهیم سران، مدیران یا مسئولان این کمپانی‌ها را به یک یا دو نفر خلاصه کنیم، کل آنها را می‌توان در یک یا دو اتوبوس جا داد.

«ال گور»، فعال محیط زیست و سیاستمدار آمریکایی با استقبال از این مطالعه می‌گوید: نتایج این مطالعه گام مهمی به سوی شناخت ما از سیر تحولات بحران تغییرات جوی است. بخش دولتی و خصوصی باید تمام اقدامات ضروری را برای توقف روند گرمای زمین بکار گیرند که در این راه کمپانی‌هایی که از نظر تاریخی متهم اصلی آلوده کردن جو بوده‌اند، وظایف مشخص و روشنی دارند. در این بین ۹۰ کمپانی در صدر کمپانی‌های آلاینده جهان قرار دارند. این کمپانی‌ها به تنهایی ۶۳ درصد از کل آلاینده‌های جهان، دی اکسید کربن صنعتی و متان را حد فاصل سالهای ۱۷۵۱ تا ۲۰۱۰ میلادی تولید کرده‌اند که رویهم شامل ۹۱۴ میلیارد تن آلاینده می‌شود.

از مجموع این ۹۰ کمپانی، به جز هفت کمپانی، بقیه کمپانی‌های تولید کننده انرژی نفت، گاز و زغال سنگ هستند.