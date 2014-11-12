به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین باصدور بیانیه‎ای ضمن محکومیت به آتش کشیدن مسجد "المغیر" توسط شهرک‎نشینان صهیونیست، اعلام کرد: این اقدام با حمایت ارتش رژیم صهیونیستی انجام شده و طرح صهیونیست‌ها برای تشدید حملات علیه فلسطینیان و اماکن مقدس آنها را نشان می‎دهد.

این جنبش فلسطینی با اشاره به اقدامات صهیونیست‌ها، تاکید کرد: این گونه اقدامات با اراده محکم فلسطینیان مواجه است و آنها باید هرلحظه منتظر پاسخ ما باشند.

شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز با یورش به منطقه "المغیر" در شمال شرقی شهر رام الله (کرانه باختری) مسجد فلسطینیان در این منطقه را به آتش کشده و فرار کردند.

شدت این آتش سوزی به حدی بود که نگهبانان مسجد نتوانستند آن را خاموش کنند و این مسئله باعث سوختن تمامی سجاده‌ها، کتابخانه و دیوارهای طبقه اول مسجد شد.