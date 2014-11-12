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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

هر 10 دقیقه یک نفر در برزیل کشته می شود

هر 10 دقیقه یک نفر در برزیل کشته می شود

یک سازمان غیردولتی در برزیل از کشته شدن روزانه شش نفر توسط پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، بر اساس تحقیقات جدید انجمن امنیت عمومی برزیل، پلیس این کشور از 2009 تا 2013، 11 هزار و 197 را کشته که به طور میانگین روزانه شش نفر جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده است که پلیس از اقدامات خشونت بار و نیروی مرگبار برای مقابله با خشونت و جرم استفاده کرده و تنها در سال گذشته در ریودو ژانیرو 416 نفر کشته شدند که بالاترین میزان در سال 2013 بوده است.

50 هزار و 806 نیز در سال گذشته در برزیل به قتل رسیده اند که حدودا یک نفر در 10 دقیقه بوده و تقریبا 70 درصد از قربانیان سیاه پوست بوده و بیش از نیمی از آنها 15 تا 29 ساله بودند.

کد مطلب 2419640

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