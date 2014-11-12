روستاهای هرمزگان تابستان امسال را با مشکلات کمتری نسبت به سال گذشته طی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در پانزدهمین همایش سراسری رشد در تالار آئینه مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم ۵۰ درصد جمعیت استان هرمزگان در ۱۸۰۰ روستا زندگی می کنند که حل مشکل آب و فاضلاب آنان بسیار حائز اهمیت است.

حمزه پور افزود: استان هرمزگان در درجه بندی میانگین بارندگی ها در ردیف های پائین کشوری قرار دارد و یکی دیگر از مشکلات این استان حفر چاه های بدون مجوز است.

وی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران و خیرین در بخش تامین آب شرب از طریق سیستم های آب شیرینکن اظهار داشت: با استفاده از فناوری های نوین و سیستم های شیرن کردن آب دریا، می توانیم مشکل آب مورد نیاز مردم استان هرمزگان از جمله روستاها را حل کنیم.

حمزه پور در این باره بیان کرد: استان هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی که دارد مشکلات عبور آب و تامین آب روستاها محدود به تابستان نمی شود.

حمزه پور در ادامه با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته بسیاری از پروژه های روستایی بزرگ استان مورد بهره برداری قرار گرفت عنوان کرد: افتتاح و بهره برداری از برخی پروژه های بزرگ استان مانندآبشیرینکن روستای حسینه و چیرویه در بندرلنگه، آبشیرینکن روستای رمچاه در جزیره قشم و آبشیرینکن روستای هرنگ شهرستان بستک و آبشیرینکن کشار شهرستان بندر خمیر توانست کمک بسیار زیادی به رفع مشکلات کم آبی این روستاها کند.

وی افزود: با توجه به افت شدید منابع و چاهها و خشک شدن چشمه ها و منابع آب های زیر زمینی برخی روستاها همچنان با مشکلات کمبود آب درگیر هستند که از طریق آبرسانی سیار خدمات به این روستاها انجام می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: با تامین اعتبارات پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا و توجه و عنایتی که دولت تدبیر و امید به خدمات زیر بنایی درروستاها دارد و خصوصا موضوع آبرسانی و تامین آب شرب مشکلات و کمبود های موجود به حداقل خواهد رسید.

حمزه پور یادآور شد: بخشی از مشکلات کم آبی استان نیز بستگی به میزان بارش و نزولات جوی دارد که امیدوارم در پاییز و زمستان پیش رو استان از این نعمت بهرمند شود.