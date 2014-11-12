رشد ۲۶۸ درصدی واردات گمرکات استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصطفایی اظهار داشت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان طی هفت ماهه اول امسال بالغ بر ۳۲ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۲۵۳ دلار به وزن ۲۵ هزارو ۳۵۰ تن بوده است.

مصطفایی افزود: کشور عراق با ۲۱ میلیون و ۶۷۰ هزارو ۱۹۹ دلارکالا به وزن ۲۰ هزارو ۵۷۷ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در هفت ماهه سال جاری به خود اختصاص داده است.

مصطفایی ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور امارات متحده عربی با دو میلیون و ۵۹۷ هزارو ۸۹۷ دلار و چین با دو میلیون و ۲۰۶ هزارو ۷۰۲ دلار درجایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

وی بیشترین کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را مواد اولیه و ماشین آلات کارنجات، قطعات یدکی خودرو، مواد اولیه پتروشیمی و برنج عنوان کرد.