مرگ البغدادی به معنای پایان کار داعش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، این روزها همه درباره داعش یک سوال مشترک را مطرح می کنند و آن وضعیت "ابوبکر البغدادی" فردی که خود را خلیفه حکومت اسلامی خوانده، است.

کنجکاوی در مورد وضعیت البغدادی از روز جمعه و بعد از انتشار خبرهایی در مورد حمله هوایی به کاروانی که رهبران اصلی داعش در آن حضور داشتند افزایش یافت. گفته می شود که البغدادی در این حمله به شدت زخمی شده و حتی برخی در این میان از کشته شدن وی سخن می گویند برای مثال "سر نیک هاگتون" رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس نیز از احتمال کشته شدن البغدادی سخن گفت.

اما اگر خبر کشته شدن البغدادی درست باشد آیا این می توان آغازی بر پایان بحرانی باشد که از ماه ژوئن آغاز شده و یا آنکه همانطور که هاگتون هشدار داده داعش به راحتی با انتخاب یک رهبر جدید به اقدامات تروریستی خود ادامه می دهد؟

بر اساس چند دلیل این احمقانه است که فکر کنیم با مرگ البغدادی کار داعش نیز تمام شده است.

از جمله این دلیل ها آنکه تحقیقات انجام شده بر روی گروه هایی همچون القاعده و داعش نشان می دهد که با مرگ رهبران ارشد، این گروه ها از بین نمی روند بلکه رهبر جدید انتخاب کرده و احتمالا با تغییر رویکرد و یا حتی استراتژی فعالیت خود را ادامه می دهند.

داعش نیز از این قاعده مستثنی نیست برای مثال این گروه هر چند فعالیت های گسترده خود در عراق را از چند ماه قبل آغاز کرده اما سالها قبل و توسط "ابومصعب الزرقاوی" تشکیل شده بود اما بعد از مرگ وی افراد دیگری همچون ابوبکر البغدادی در راس این گروه قرار گرفته و فعالیت آن را ادامه دادند.

از همین رو برای از بین بردن داعش باید به فکر راه هایی جدید بود تا از تکرار تجربه القاعده جلوگیری شود زیرا بعد از مرگ "بن لادن" فعالیت این گروه متوقف نشد.