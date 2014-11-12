ظرفیت های بخش کشاورزی ازنا بستر مناسبی برای توسعه آموزش های مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیری شامگاه سه شنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا اظهار داشت: سیاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای حرکت در مسیر ارائه آموزشهای تولید محور است.

وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای توسعه برخورداری از نیروی کار ماهر است افزود: تربیت نیروهای ماهر از وظایف ذاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و زیر بنای ایجاد و توسعه اشتغال است.

مشاور مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به ظرفیت کارشناسی و آموزشی خوب مرکز فنی و حرفه ای ازنا بیان داشت: ظرفیت های بخش کشاورزی و معدن شهرستان ازنا بستر مناسبی برای توسعه آموزش های مهارتی در این شهرستان به وجود آورده است.

معاون فرماندار شهرستان ازنا نیز در این مراسم با اشاره به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در کاهش معضل بیکاری بر توجه بیشتر به آموزش های بازار محور تاکید کرد.

جاهد با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید متناسب با ظرفیت های شهرستان باشد افزود: آموزش ها باید به گونه ای باشد که کار آموزان پس از کسب مهارت وارد عرصه کار و تولید شوند.

در پایان این مراسم غلامرضا نجفی به عنوان سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا منصوب و از تلاش های عباس شکیبا نیز تقدیر شد.