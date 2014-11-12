داستان یک قاچاقچی که داعشی شد

خبرگزاری «ایسنا» به نقل از روزنامه «دیلی تلگراف» نوشت: تناقضاتی در داستان زندگی صدام جمال از سرکردههای داعش وجود دارد چراکه وی در گذشته قاچاقچی مواد مخدر بوده اما به یک تندرو تبدیل شده است. این معمایی است که ابو عبدالله، عضو سابق داعش آن را حل کرده و میگوید گروه تروریستی داعش آنگونه هم که گفته میشود، به احکام و آموزههای دین اسلام پایبند نیست و نیروهای این گروه به این مساله توجه ندارند که اقداماتشان در راستای اجرای این احکام یا نقض آن است یا خیر.
ابو عبدالله در گذشته بادیگارد شخصی صدام جمال بوده و پس از اینکه برایش مشخص شد تروریستهای داعش دست به جنایتهایی میزنند که هیچ ارتباطی با دین و انگیزههای دینی ندارد، از این گروه تروریستی جدا شده و پا به فرار گذاشته است.
این عضو سابق داعش میگوید، صدام جمال پس از آغاز اعتراضات در سوریه توانست با قاچاق مواد مخدر ثروت هنگفتی را به دست آورد و وی پس از آن به جرگه ارتش آزاد سوریه برای جنگ با نظام پیوست و سپس از ارتش آزاد جدا شده و به یک داعشی تبدیل شد.
ابو عبدالله عنوان داشت: وضعیت صدام جمال همانند وضع سایر سرکردههای داعش است که از ربودنها و ترورها توانستند اموال زیادی را جمع کنند.
وی افزود: آنها یک ساختمانی را که مملو از زنان، کودکان و افراد بیگناه بود، منفجر میکردند تا فقط یک شخص مدنظر خود را به قتل برسانند.
این عضو سابق داعش تصریح کرد: اعضا و سرکردههای داعش سیگار میکشند اما اگر یک غیرنظامی را ببینند که در حال سیگار کشیدن است، وی را بازداشت کرده و او را میزنند و مجازاتش میکنند.
ابو عبدالله یکی از هولناکترین جنایتهای جمال صدام را بیان کرده و میگوید: وی یک خانواده آواره سوری را که در یکی از مدارس زندگی میکردند، مجبور کرد تا از مدرسه خارج شوند و سپس آنها را از کوچک تا بزرگ به صف کشید و سر کودکان را در مقابل چشمان پدر و مادر برید و سپس سرها را به دیوار مدرسه آویخت و مکان را ترک کرد.
وی افزود: این عملیات با بریدن سر کودکی 13 ساله آغاز شد و پس از وی سر اعضای خانواده یکی پس از دیگری بریده شد. داعشیها این کار را با خونسردی هرچه تمامتر انجام دادند و پدر و مادر شاهد ذبح شدن فرزندانشان بودند.