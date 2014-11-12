به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون به شکل برابر برای همه اقشار مردم یکی از اصلی ترین شاخصه های عدالت در جامعه است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مورد توجه ویژه هم مردم و هم مسئولان بوده است.

اصولا یکی از رازهای استحکام انقلاب اسلامی تکیه بر برابری و عدالت و البته مردمی بودن مسئولان نظام است که همواره توسط همه مدیران مخصوصا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به عنوان یک شعار انتخاب شده است تا مورد توجه آحاد جامعه قرار گیرند.

بعد از چنیش مدیران و مسئولان جدید در دوره تازه مدیریت استان کرمانشاه که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد، در موارد زیادی شاهد انتصاب های مثبت و قابل قبول بوده ایم. انتخاب برخی از مدیران کل، معاونان استاندار و فرمانداران در استان کرمانشاه به گونه ای بود که می توان گفت تا حدود زیادی مورد تأیید قرار می گرفت.

گرچه در این میان هم برخی انتصاب ها هم بود که در واقع می شد آن را چوب لای چرخ اعتدال نامید اما به هر حال نظر مدیریت ارشد استان بر این بود که از چنین گزینه هایی که سوابق آنها چندان منطبق با اعتدالگرایی نیست استفاده شود.

با تمام این تفاسیر نکته مهم بعد از انتصاب افراد، در حیطه نظارت انجام می شود. حوزه های نظارتی دولت در استان ها باید با دقت و تیز بینی آنچه که یک مدیر به عنوان سیمای دولت به مردم معرفی می کند را رصد و کنترل کنند تا اعتماد عمومی در یک شهر، بخش و حتی یک روستا فدای اشتباهات فردی نشود.

از پلمپ واحد های مسکونی فرهنگیان تا سیلی به مأمور پلیس

ابتدای روی کار آمدن دولت بود که برخی از رفتارهای فردی یکی از فرمانداران انتخابی برای یکی از شهرستان های کرمانشاه توجه بسیاری از رسانه ها و حتی برنامه های پربیننده شبکه های مختلف رسانه ملی را به خود جلب کرد.

تصویر خانه هایی سازمانی که با سکنه پلمپ شد

مدیری که در ابتدای انتصاب خود پس از به وجود آوردن اصطکاک میان برخی از فرهنگیان با پلمپ چند واحد مسکونی آنها خبر ساز شد.

اما اوج ماجرا هنگامی بود که اعلام شد این فرماندار پس از متوقف شدن اتومبیلش توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و پس از بروز مشاجره لفظی، مأمور پلیس را سیلی می زند. اقدامی که پس از انعکاس در رسانه های محلی در برنامه تلویزیونی پایش به رای مردم گذاشته شد و در آن مأمور سیلی خورده از فرماندار به عنوان قهرمان آن هفته تلویزیون انتخاب شد.

فرمانده انتظامی وقت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مأمور راهنمایی و رانندگی از فرماندار سیلی خورده است و مسئولان استان باید به این موضوع رسیدگی کنند.

خبرنگاران مختلف نیز در نشست های خبری از استاندار و معاون سیاسی وی خواستند تا برای جلوگیری از بروز تخلفات بعدی به سرعت وارد عمل شده و با بروز چنین مشکلی برخورد کنند.

به هر حال مدیریت ارشد استان از کنار موضوع گذشت. گرچه اعلام می شد که ما تذکر های لازم را داده ایم.

عادل حیدری، پلیس سیلی خورده از فرماندار و قهرمان مردمی برنامه پایش

ارباب رجوعی که از فرماندار کتک خورد

داستان برخوردهای فرماندار مذکور به همینجا ختم نشد. چند ماه بعد خبری به گوش رسید که این شخص در فرمانداری یک ارباب رجوع را به شدت کتک زده است.

پگیری های خبرنگار مهر به گفتگویی تلفنی با فرد مضروب منجر شد. شهریار نوروزی به عنوان فردی که خودش را صاحب یک شرکت حمل و نقل معرفی می کند اعلام کرد که پس از مراجعه به فرمانداری برای پیگیری یک درخواست اداری به شدت توسط شخص فرماندار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

نوروزی که خبر کتک خوردن او از فرماندار به سرعت همه شهر را در بر گرفت عامل اصلی کشیده شدن پای بازرسان وزارت کشور به استان کرمانشاه بود.

وی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: نامه ای که در دو خط آن چندین بار به استحضار می رساند و با احترام نوشته بودم را به آقای فرماندار دادم اما او شخصا با مشت های پیاپی مرا مورد ضرب شتم قرار داد و من با حالت بی هوشی روی زمین افتادم.

این اقدام از سوی مدیر مذکور به اندازه ای عجیب بود که تردیدی وجود نداشت استانداری کرمانشاه با بررسی موضوع یک تصمیم جدی در خصوص چنین مسئولی خواهد گرفت. اما باز هم خبری از برخورد نشد.

این فرماندار پس از همه این موارد همچنان به کار خود در مسند فرمانداری ادامه می دهد.

شهرداری که در دانشگاه را بست

به گزارش خبرنگار مهر، بیم آن می رفت که عدم برخورد با چنین اتفاق هایی به قبح شکنی آن منجر شود و در نتیجه شاهد تکرار آن در حوزه های دیگر مدیریتی باشیم.

موضوعی که دیری نپایید و باز هم در استان کرمانشاه اتفاق افتاد.

رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در چند روز گذشته انجام شد با اعلام رسمی یک خبر، از پیگیری تخلف و برخورد نامناسب یکی از اساتید حق‌التدریس دانشگاه پیام‌نور کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این فرد که شهردار یکی از مناطق کرمانشاه هم هست، اقدام به ایجاد تنش و بستن در اصلی دانشگاه کرده است.

سعیدی پور تصریح کرد: این شهردار 24 یا 25 مهر ماه سال جاری وقتی درصدد ورود به دانشگاه بود، به دلیل انجام آسفالت محوطه و به دستور رئیس دانشگاه که نباید کسی با خودرو وارد شود با تذکر نگهبان مواجه شد و در مقابل این تذکر عصبانی شده و نگهبان را تهدید کرده است. سپس طی تماسی با اجرائیات شهرداری دستور داده که دو ماشین خاک مقابل در اصلی دانشگاه بریزد و حتی اقدام به شکستن لوله‌های آب و فاضلاب کردند.

وقوع این اتفاق در سایت شخصی استاندار کرمانشاه و گزارش روزانه وی نیز به شرح درج شده است.

اینکه عدم برخورد با رفتارهای غیر معمول می تواند موجب سرایت سریع آن شود غیرقابل انکار است.

به نظر می رسد مدیران نظارتی دولت می توانند به راحتی با اعمال قانون برابر برای همه مخصوصا مدیرانی که رفتار آنها برای دولت هزینه خواهد داشت، مانع از تکرار چنین حوادثی شود.

باید منتظر بود و دید که واکنش های نهایی در برابر چنین رفتار هایی چگونه خواهد بود.