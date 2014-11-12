راه اندازی کاروان های اهدای کتاب/ افزایش شمار ایستگاه های مطالعه البرز

ناصر شفیعی در گفتگو با مهر، درباره برنامه ها و فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی استان در هفته کتاب با بیان اینکه امسال علاوه بر برنامه های سال گذشته چند فعالیت جدید در هفته کتابخوانی در نظر گرفته شده است، گفت: راه اندازی كاروان جذب كتاب های اهدایی شهروندان به كتابخانه های عمومی استان البرز برای این هفته پیش بینی شده که این کاروان از ۲۴ تا ۲۸ آبان در شهرهای مختلف استان حضور یافته و کتابهای اهدایی مردم را جمع آوری می کند.

شفیعی با بیان اینکه اهدای کتاب اقدامی نیک و پسندیده است و با ترویج آن می توان گامی در توسعه فرهنگ کتابخوانی برداشت، اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در ایام محرم امیدواریم راه آزادگی و حق که به واسطه دانایی انجام می‌شود را بیاموزیم و از این طریق بر جهل غلبه کنیم.

شفیعی با اعلام محل های اهدای کتاب در شهرستانهای استان گفت: شهروندان در شهرستان کرج می توانند روز ۲۴ آبان به بوستان جهان در باغ فاتح، ۲۵ آبان به جنب فرهنگسرای مهر در ماهدشت، ۲۶ ابان در محمدشهر ابتدای خیابان بختیاری، ۲۷ آبان گرمدره به جنب شهرداری و ۲۹ آبان در کمالشهر به ابتدای کوچه میعاد ۲۵ مراجعه کنند. در شهرستان ساوجبلاغ نیز ۲۴ آبان کتابهای اهدایی شهر هشتگرد جمع آوری می شود و مردم می توانند در ۲۵ آبان در بخش چهارباغ(صبح) و شهر گلسار (بعد از ظهر) ؛ و ۲۶ ام در شهر کوهسار (صبح) و شهر جدید هشتگرد(بعد از ظهر) کتابهایشان را به کاروان های پیش بینی شده اهدا کنند.

وی افزود: در شهرستان نظرآباد نیز ساکنان می توانندبه ترتیب در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آبان در شهر نظرآباد، روستای احمد آباد و بخش تنکمان روستای بختیار و شهروندان ساکن شهرستان فردیس نیز روز ۲۸ آبان می توانند کتابهای خود را اهدا کنند.

همایش تجلیل از خیران کتابخانه ساز



سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی البرز ادامه داد: باتوجه به اینکه انجمن کتابخانه های استان البرز زیرنظر استاندار است و در شهرستانها نیز فرمانداران رئیس این انجمن محسوب می‌شوند، در البرز نیز همچون سال‌های گذشته همایش تجلیل از خیران کتابخانه ساز با حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز و سایر مدیران استان برگزار می‌شود و در این همایش مسابقه کتابخوانی نیز در نظر گرفته شده است.

وی نشست صمیمی با کتابداران بازنشسته، مراسم ویژه بخش نابینایان کتابخانه عمومی امیرکبیر، افتتاح دو واحد کتابخانه سیار در استان، تکریم خادمان کتاب و کتابخوانی، افتتاح کتابخانه عمومی امام جواد(ع) در روستای احمدآباد نظرآباد، قصه خوانی و مسابقه نقاشی را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در هفته کتابخوانی عنوان کرد.

برگزاری مسابقات کتابخوانی

وی برگزاری مسابقه کتابخوانی در سه بخش بزرگسالان، نوجوانان و کودکان، نمایشگاه تازه های کتاب، برپایی پایگاه های جمع آوری کتب اهدایی، جلسات نقد و بررسی کتاب، نام نویسی رایگان از طریق سایت سامان و شروع پخش برنامه تلویزیونی فروغ دانایی از سیمای البرز را از دیگر برنامه های در نظرگرفته شده برای هفته کتاب برشمرد.

به گفته این مسئول علاقه مندان به شرکت در مسابقات کتابخوانی می توانند به سایت www.booki.ir مراجعه کنند.

بیست و چهارمین ایستگاه مطالعه البرز در اشتهارد راه اندازی می شود

شفیعی با بیان اینکه هم اکنون ۲۳ ایستگاه مطالعه در سطح استان البرز دایر است، گفت: بیست و چهارمین ایستگاه در هفته کتاب در شهرستان اشتهارد راه اندازی می شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های البرز در مورد ارتباط دوسویه بین هنرمندان و نهاد کتابخانه ها اظهار داشت: فراخوان‌هایی برای هنرمندان جهت جمع‌آوری آثار و ایجاد شناسنامه در اداره کل کتابخانه ها ارسال شده است.