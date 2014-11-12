به گزارش خبرنگار مهر، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان پس از سه روز مذاکره در مسقط پایتخت عمان به تهران بازگشت.

بر اساس این گزارش تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف شنبه شب وارد مسقط شدند.

روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۸ و ۱۹ آبان ماه در عمان، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مذاکرات سه جانبه‌ای داشتند.

سید عباس عراقچی، عضور ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پایان این مذاکرات گفت: دو موضوع کلیدی وجود دارد؛ یکی بحث چگونگی برداشته شدن تحریمها، تحریم‌هایی که از چهار مسیر شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره امریکا و رییس جمهور امریکا وضع شده و هر کدام از انها برای خودش از نظر اجرایی متفاوت است و دوم میزان وحجم غنی سازی وموضوعات جانبی مربوط به آن.

عراقچی گفت: در رابطه با میزان ذخایر و تاسیسات و راکتور اراک و فردو و دیگر موارد مذاکرات همچنان به صورت فشرده جریان دارد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان همچنین تصریح کرد: خیلی مستقیم و نزدیک و عملیاتی با عنایت به هدف یعنی همان توافق نهایی مذاکره کردیم و گفتگوها همچنان شکل جدی و واقعی دارد، ولی در موقعیتی نیستیم که بتوانیم ادعای پیشرفت در مذاکرات بکنیم.

روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه نیز در مسقط مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ با حضور اشتون و ظریف برگزار شد.

روز گذشته معاونان وزیر امور خارجه کشورمان؛ سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی با همتایان روسی، چینی و اروپایی خود نیز دیدارهای دو جانبه‌ای داشتند.

هنوز هیچ مقام رسمی در پایان این دور از مذاکرات اطلاعی از روند مذاکرات ارائه نکرده است.

مهلت پایانی مذاکرات ایران و ۱+۵ برای رسیدن به توافق ۳ آذر ماه است و طبق اعلام قبلی نشست آتی ایران و ۱+۵ از ۲۷ آبان ماه در وین برگزار می شود.