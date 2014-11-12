به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی صبح امروز چهارشنبه با حضور در محل بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه های مختلف بازدید کرد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس همچنین از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

علی دایی در مورد اتفاقی که برای محمد مایلی کهن رخ داده است گفت: قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کرده است. هم دادگاه بدوی و هم دادگاه نهایی رای قطع را صادر کرده است. من هم تا زمانی که اظهارات ندامت نباشد از موضع قبلی که داشتم کوتاه نمی آیم.

وی افزود: سوال من این است که چرا ایشان چند سال به پروپای من می پیچید؟ در حالی که اصلا من به وی کاری نداشتم.

دایی درباره حمایت برخی همبازیانش از محمد مایلی کهن گفت: منظورتان کدام همبازیان است؟

وقتی از خاکپور، درخشان و برخی دیگر نام برده شد، علی دایی گفت: آنها نظر شخصی خودشان را دارند.

سرمربی پیشین پرسپولیس با انتقاد از برخی مربیان و همکاران خود گفت: نمی دانم چرا وقتی ایشان به من تهمت می زد و صحبت هایی را علیه من مطرح می کرد، همکارانم از من حمایت نمی کردند.

علی دایی همچنین به ماجرای پوشیدن لباس کارگران شهرداری توسط محمد مایلی کهن اشاره کرد و گفت: متاسفانه ایشان از این کار یک نیت دیگری داشت اما حتی خود شما رسانه ها هم به آن دامن زدید چونکه سوژه خوبی برای شما بود.

محمد مایلی کهن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه به دنبال شکایت علی دایی از وی راهی زندان اوین شد تا چهار ماه حکم خود را سپری کند.