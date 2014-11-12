مایلی کهن در کدام بند زندان اوین است؟

خبرگزاری «فارس» نوشت: در ابتدای بهمن سال ۹۲ موضوع دستگیری یکی از بدهکاران بزرگ به سوژه اول روزنامه ها تبدیل شد.

این فرد کسی نبود به نام «ب-ز »که بعد از پیگیری ها مشخص شد این فرد در یک سلول انفرادی به ابعاد ۱۲ متر مربع و با یک چشمه توالت نگهداری می شود.

اما درست ۱۰ ماه بعد روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه محمد مایلی کهن با شکایت علی دایی و پس از صدور حکم از سوی دادگاه و قطعی شدن آن برای تحمل حبس تعزیری به مدت ۴ ماه راهی زندان اوین شده است.

با توجه به این خبر به سراغ مسئولان رفتیم تا این بار هم جویا شویم که مربی نام آشنای فوتبال کشورمان در کدام یکی از بندهای زندان اوین تحمل کیفر می کند.

بررسی ها نشان داد محمد مایلی کهن به بند عمومی زندان اوین منتقل شده و مانند سایر محکومانی که در زندان اوین بعد از قطعی شدن حکمشان تحمل کیفر می کنند وی نیز به تحمل کیفر می پردازد.

براساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد خبری از امکانات ویژه و خاص نبوده و مایلی کهن مانند یک فرد عادی دوران محکومیت خود را می پردازد.

آنچه از اطلاعات به دست آمده مشخص شده است مایلی کهن با تعدادی از محکومان دیگر جرائم عمومی در بند عمومی زندان اوین هم اطاقی شده است