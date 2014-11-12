"کارگاه عکاسی مستند" در شاهرود برگزار می شود

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه دو روزه عکاسی مستند در شاهرود خبر داد و افزود: این کارگاه آموزشی با حضور" استاد احسان کمالی"، برگزار می شود.

وی اظهار کرد: موضوع کارگاه عکاسی مذکور، چهره شهر؛ برخورد مستند با همه موارد مرتبط شهر شاهرود از قبیل مناظر، زیبایی ها و فضای شهری و زندگی شهری و ... است.

مدیر ارتباطات سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان زمان برگزاری این کارگاه دو روزه را پنج شنبه و جمعه آینده عنوان کرده و اعلام کرد: تاریخ شروع این کارگاه؛ روز پنجشنبه۲۲آبان ماه ساعت ۱۷ می باشد.

اعتماد با بیان اینکه کارگاه دو روزه عکاسی مستند به همت کانون بسیج هنرمندان، واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری و انجمن هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی مهر هنری مهر شاهرود برگزار می شود، خاطر نشلان کرد: علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند به انجمن هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی و هنری مهر مراجعه کنند.