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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

اعتماد در گفتگو با مهر:

"کارگاه عکاسی مستند" در شاهرود برگزار می شود

"کارگاه عکاسی مستند" در شاهرود برگزار می شود

شاهرود – خبرگزاری مهر: مدیر ارتباطات سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از برگزاری کارگاه دو روزه عکاسی مستند در شاهرود خبر داد.

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه دو روزه عکاسی مستند در شاهرود خبر داد و افزود: این کارگاه آموزشی با حضور" استاد احسان کمالی"، برگزار می شود.

وی اظهار کرد: موضوع کارگاه عکاسی مذکور، چهره شهر؛ برخورد مستند با همه موارد مرتبط شهر شاهرود از قبیل مناظر، زیبایی ها و فضای شهری و زندگی شهری و ... است.

مدیر ارتباطات سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان زمان برگزاری این کارگاه دو روزه را پنج شنبه و جمعه آینده عنوان کرده و اعلام کرد: تاریخ شروع این کارگاه؛ روز پنجشنبه۲۲آبان ماه ساعت ۱۷ می باشد.

اعتماد با بیان اینکه کارگاه دو روزه عکاسی مستند به همت کانون بسیج هنرمندان، واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری و انجمن هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی مهر هنری مهر شاهرود برگزار می شود،   خاطر نشلان کرد: علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند به انجمن هنرهای تجسمی مجتمع فرهنگی و هنری مهر مراجعه کنند.

کد مطلب 2419666

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