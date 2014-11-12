به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه جاری مشهد و علاقه‌مندان به هنر تئاتر شاهد دو نمایش "ادامه داره" و "روزی روزگاری آبادان" خواهند بود.

تئاتر "ادامه داره" کاری از گروه تئاتر لال است که نوسیندگی و کارگردانی این اثر بر عهده علیرضا ضیاءچمنی بوده و این نمایش از ۲۵ آبان و از ساعت هجده در محل تماشاخانه شمایل مشهد میزبان هنردوستان خواهد بود.

نمایش "ادامه داره" در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی توانست رتبه اول بخش بازیگر مرد توسط محمدرضا صولتی و همچنین رتبه سوم بخش نویسندگی برای علیرضا ضیاءچمنی را بدست بیاورد.

در این نمایش محمدرضا صولتی، محمد رضا لبیب و علیرضا ضیاءچمنی به عنوان بازیگر، شهریارکبیری دستیار کارگردان، الهام کراچی دوخت لباس، سهیل داوودی مدیر صحنه، جلال برادران عکاس و علیرضا ضیاءچمنی طراح صحنه و لباس فعالیت دارند.

همچنین همزمان با اجرای تئاتر "ادامه داره"، سالن بهار مشهد نیز محل برگزاری نمایش "روزی روزگاری آبادان" خواهد بود.

نویسندگی این اثر توسط حمیدرضا آذرنگ انجام شده و کارگردانی آن بر عهده منصوره داوری نژاد است.

در تئاتر "روزی روزگاری آبادان" احسان روحی، ستایش رجایی نیا، زینب مشعل دار آستانه، محسن شهرکی، هومان محمد حسینی و حمیدرضا شجری بازی می کنند.

همچنین دراماتوروژی این اثر برعهده هادی شیبانی، طراح صحنه محسن شهرکی، بازیگردان جلال کریم زاده طراح لباس مهناز آقایی و آهنگسازی بر عهده مرتضی روحی است.

بهای بلیت حضوری نمایش "ادامه داره" و "روزی روزگاری آبادان" به ترتیب ۱۲ و ۱۰ هزار تومان است.