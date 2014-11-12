وضعیت پسماندهای عادی و ویژه در عسلویه ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح چهارشنبه در نشست ساماندهی وضعیت پسماندهای عادی و ویژه منطقه ویژه عسلویه اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت پسماند نیازمند وجود برنامه مدون و اجرایی است و باید روش‌‌های مناسبی برای رسیدگی به اوضاع پسماند داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز اقدامات مناسبی در زمینه دفع پسماند در این زمینه صورت نگرفته است، تاکید کرد: امیدواریم تا شش ماه آینده شاهد دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خواستار ساماندهی و پایش مناطق استفاده شده برای دفع پسماند شد و افزود: وضعیت ساماندهی و یا بازیافت و دفع پسماندهای ویژه و خطرناک توسط وزارت نفت بر اساس مطالعات راهبردی منطقه مشخص شود.

وی خواستار تلاش برای تسریع در ساخت و راه اندازی انبار مکانیزه گوگرد در منطقه ویژه شد و ادامه داد: از طرح‌های نوین و تکنولوژی‌های نو در ساخت واحدهای جدید استفاده شود.

دلشب در ادامه تصریح کرد: ساختار مدیریت اجرایی محیط زیست منطقه عسلویه بصورت یکپارچه و با چارت سازمانی مصوب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی با برنامه زمان بندی شود.