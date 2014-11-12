تابلوهای هشدار زیست محیطی بازنویسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین حکیمی با اعلام این خبر گفت: بر اساس قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست ، حفاظت و بهبود و بهسازي محیط زیست و پیشگیري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که سبب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .

حکیمی افزود: متاسفانه شیوه های نادرست در تعامل با طبیعت، تخریب و آلوده کردن محیط زیست است و هر گونه آسیب و نابودی حیات وحش، بیانگر فقدان اگاهی های زیست محیطی بوده و برای کاهش لطمات و آسیب ها ، لازم است آگاهی افراد نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش یابد و انگیزه ها و حساسیت ها برای مقابله با عوامل مخرب محیط زیست و تنوع زیستی بالا برود.



وی اظهار داشت: نصب تابلوهای هشدار با مضامین حفظ محیط زیست و با هدف اطلاع رسانی همگانی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست محیطی به ویژه در مناطق تحت حفاظت محیط زیست ، داشته باشد. در این راستا ، اداره محیط زیست کرج در سال جاری، تابلوهای نصب شده در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی را که به دلایل متعدد دچار آسیب شده و فاقد کارایی لازم بودند را مورد تعمیر و بازنویسی قرار داد.



حکیمی ضمن تاکید بر نصب تابلوهای هشدار محیط زیست در منطقه تصریح کرد: اجراي برنامه هاي آموزشی با مشارکت همگانی مانند پاکسازی طبیعت به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازي محیط زیست و ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای است. از آنجاییکه اکثر مناطق و روستاهای بخش آسارا واقع در محدوده منطقه حفاظت شده البرز جنوبی، دارای زیستگاه های مهم برای زیست حیات وحش از جمله انواع پرندگان و پستانداران ( کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه ای و ... ) و همچنین قزل آلای خال قرمز (گونه حمایت شده ) در روخانه حفاظت شده کرج است و از طرفی پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی رودخانه کرج به دلیل اینکه تامین کننده آب شرب کرج و تهران است نیز دارای اهمیت و حساسیت ویژه است، لذا اجراي برنامه هاي آموزشی با مشارکت همگانی علی الخصوص جلب همکاری جوامع محلی و ... ، تغییرات قابل توجهی را در امر ترویج فرهنگ زیست محیطی و بالا بردن آگاهی عمومی ایجاد خواهد کرد.



حکیمی در پایان با اشاره به درج تلفن گویای چهار رقمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز (1540) و اداره کل منابع طبیعی استان البرز (1504) در تابلوهای نصب شده در منطقه ( با توجه به اهداف مشترك منابع طبيعي و محيط زيست در امر حفاظت از طبيعت ) ، از هموطنان عزیز و دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی ، تخریب و تصرف اراضی ملی ، آتش سوزی درطبیعت و ... موضوع را در اسرع وقت به یکی از واحد های محیط بانی مستقر در منطقه گزارش کنند و یا با تلفن گویای ذکر شده ، تماس حاصل کنند.