فضای کتابخانه های استان بوشهر ۲۵ درصد وضعیت استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب در بوشهر اظهار داشت: تمامی مسئولان باید با یک عزم جدی دست به دست هم بدهند تا بتوانند دغدغه های رهبر معظم انقلاب را در عرصه کتاب و کتابخوانی رفع کنند.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت باید هشت متر مربع فضا برای مطالعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: جمعیت استان بوشهر بیش از یک میلیون نفر است که باید ۸۰ هزار متر مربع فضای مطالعه در استان داشته باشیم که اکنون فقط ۲۰ هزار متر مربع وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه های استان بوشهر عنوان کرد: جهت تحقیق ۸۰ هزار متر مربع فضای مطالعه در استان باید تا افق ۱۴۰۴ سالانه پنج هزار ۵۰۰ متر مربع فضا احداث شود.

هاشمی افزود: همچنین در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی در سطح استان بوشهر داریم که نسبت به جمعیت استان مطلوب نیست.

وی بیان کرد: مرکز استان بوشهر با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت نیازمند ۲۰ هزار متر مربع فضای مطالعه است که اکنون فقط دو هزار متر مربع داراست.

مدیر کل کتابخانه های استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲۵ نیرو فعال در کتابخانه های عمومی استان فعالیت می کنند که ۱۱ نفر آنان دارای کارشناسی ارشد و در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند.

هاشمی یادآور شد: هم اکنون در مرکز استان باید یک میلیون کتاب داشته باشیم که تنها ۹۰ هزار جلد کتاب موجود است.