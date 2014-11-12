۳۵ درصد ظرفیت مراکز اقامتی اردبیل خالی ماند/ مسکن مهر بلای جان هتلداران

جعفر بذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال تنها ۶۵ درصد مراکز اقامتی استان اردبیل تکمیل بوده است، افزود: امسال کاهش گردشگر را به این استان بویژه در ماه های گردشگرپذیر مرداد و شهریور شاهد بودیم.

وی با اشاره به سه علت خالی ماندن ظرفیت مراکز اقامتی این استان یادآور شد: فعالیت مهمانسراهای دولتی، افزایش مراکز استیجاری بویژه واگذاری خانه های شخصی به گردشگران توام با بی سامانی نرخ کرایه این مراکز و رشد مسافران چادری از مهمترین عوامل در کاهش اقامت گردشگران در مراکز اقامتی این استان بوده است.

مدیرعامل جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان در تشریح این عوامل تاکید کرد که فعالیت گسترده و بدون نظارت مراکز و مهمانسراهای دولتی هم اکنون صنعت هتلداری استان اردبیل را تحت تاثیر شدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه تداوم روند فعلی لطمه شدیدی به صنعت هتلداری و گردشگری استان وارد می کند، ادامه داد: در حالی که بنا بود تصدی گری دولت در زمینه گردشگری کاهش یابد، اما امروز شاهدیم که مراکز اقامتی و مهمانسراهای وابسته به ارگانهای دولتی فعالیت گسترده ای را در این زمینه دارند و بخشی از گردشگران را جذب می کنند.

اسکان گردشگران در مدارس را هیچ جای دنیا نمی بینیم

بذری با انتقاد شدید از تبدیل مدارس به مهمانسرا و اسکان فرهنگیان و البته سایر گردشگران در این مراکز تصریح کرد: در هیچ جای دنیا گردشگران را در مدارس اسکان نمی دهند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان بارها اعلام کرده که هتل ها و مهانسراهای تحت پوشش را با تخفیفات ویژه برای فرهنگیان واگذار می کند، یادآور شد: مذاکرات و مکاتبات در این زمینه تاکنون بی نتیجه مانده و هر سال شاهدیم که با افزایش تعداد مدارس طرح اسکان علاوه بر فرهنگیان بخشی عمده ای از گردشگران نیز جذب می شود.

این مسئول در عین حال متذکر شد: این بحث علاوه بر تضرر صنعت هتلداری استان اردبیل موجب آسیب و تخریب مدارس می شود و در این میان هزینه های اخذ شده نمی تواند هزینه های استهلاک این مراکز را تامین کند.

وی همچنین افزایش مراکز استیجاری و واگذاری خانه های شخصی به گردشگران بدون نظارت های لازم را از دیگر عوامل تهدید صنعت هتلداری برشمرد و گفت: بسیاری از مراکز استیجاری همان واحدهای مسکن مهر است که این امر ظرفیت مراکز اقامتی را خالی و هتلداران را با ورشکستی روبرو می کند.

بذری با اشاره به عدم نظارت از سوی دستگاه های متولی عنوان کرد: فعالیت این مراکز و اعمال نرخ های بدون مصوب در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر کاهش اقامت گردشگران در هتل ها شده است.

وی به رشد مسافران چادری در سرعین و سایر شهرهای این استان اشاره کرد و افزود: عدم کنترل در این زمینه بویژه در سرعین از دیگر عوامل کاهش اقامت گردشگران در هتل ها شده که باید نظارت جدی در این زمینه صورت گیرد. البته بحث کمپ در این خصوص متفاوت است.

مراکز اقامتی اردبیل در آستانه تعطیلی است

مدیرعامل جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان این عوامل را در ورشکستی هتلداران اردبیل و سرعین موثر خواند و اضافه کرد: برخی از مراکز اقامتی به خصوص در شهرستان سرعین که بالغ بر ۸۰ درصد هتل و هتل آپارتمانها و مهمانسراهای استان را در خود جای داده، هم اکنون در آستانه تعطیلی هستند که باید تصمیمات مناسب و کاربردی برای جلوگیری از تعطیلی آنها اتخاذ شود.

وی تعطیلی مراکز اقامتی استان را موجب بیکاری عده قابل توجهی از شاغلان این صنعت در حال احتضار برشمرد و بیان داشت: در عین حال وعده ها در زمینه جمع آوری جارچیان مبادی ورودی شهر سرعین هنوز محقق نشده که همین عامل نیز نارضایتی گردشگران را از هتل ها و هتل آپارتمانها در پی داشته است.

توسعه سرعین برمبنای صنعت گردشگری باشد

بذری با بیان اینکه سرعین شهر گردشگری است و باید توسعه آن برمبنای صنعت گردشگری باشد، ادامه داد: توسعه سرعین باید پس از این با هدف گسترش گردشگری باشد، وگرنه صنعت گردشگری آن در آینده به چالش کشیده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در این مسیر از کشورهای همسایه موفق در زمینه گردشگری الگو گیری شود، گفت: با وجود اینکه اعتقاد داریم ظرفیت های گردشگری ما بالاتر از آنها بوده، اما زیرساختهای مناسبی نداریم.

این مسئول گردشگری با بیان اینکه هم اکنون در این استان هتل پنج ستاره و حتی چهار ستاره وجود ندارد، تاکید کرد که با این شرایط و با دارا بودن زیرساختهای غیراصولی نمی توانیم گردشگر خارجی را جذب کنیم.

وی با ابراز امیدواری از قول رئیس مجلس شورای اسلامی برای تخصیص بودجه مناسب برای سال آینده و نیز در برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری افزود: باید سرمایه گذاری اصولی در حوزه گردشگری استان اردبیل توسعه یابد.

گردشگری سلامت ظرفیتی که از دست رفت

بذری همچنین گردشگری سلامت را از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان و سرعین برشمرد و بیان داشت: جا دارد در زمینه گردشگری سلامت از شعارزدگی خارج شویم و به این حوزه نگاه کارشناسی، کاربردی و علمی داشته باشیم، چراکه امروز به دلیل عدم متولی گری، گردشگران سلامت اردبیل به استانهای دیگر اعزام می شوند.

وی با تاکید بر اینکه سرعین با دارا بودن قابلیتهای ذاتی خود می توانست در این زمینه از شهرهای شاخص کشور باشد، متذکر شد: اما افسوس که با عدم مدیریت درست و نیز نگاه علمی به بحث گردشگری نتوانستیم در این زمینه موفق باشیم و فرصت بزرگی را از دست دادیم.

بذری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی گردشگران این استان طی شش ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته براساس آمارهای رسمی مراکز اقامتی ادامه داد: در این زمینه و برای افزایش گردشگران در شش ماهه دوم امسال، جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان فعالیتهای ویژه ای را آغاز کرده که اولین اقدام آن ارائه تخفیف ۶۰ الی ۷۰ درصدی به مسافران از سوی هتل ها و مراکز اقامتی است.

وی با بیان اینکه توافق شده در این ایام و در زمان غیر پیک تخفیف ۷۰ درصدی به گردشگران استان ارائه شود، تصریح کرد: علاوه بر این با دعوت از شرکت های تورگردانی بزرگ کشور تلاش می شود زیرساختهای گردشگری استان معرفی شود که در اولین گام گروه سفرهای مارکوپولو اخیرا با گردشگران خارجی و داخلی به اردبیل و سرعین سفر کرده بود.

معرفی زیرساختهای گردشگری از سوی شرکت های تورگردانی

بذری به انعقاد تفاهم نامه بین جامعه صنفی مراکز اقامتی استان و شرکت های گردشگری در زمینه اعزام گردشگران داخلی و بویژه خارجی به استان و سرعین خبر داد و افزود: تبلیغات و معرفی مراکز اقامتی در فضای مجازی توسط شرکت های تورگردان از توافقات دو طرفه است.

وی مهمترین بخش همکاری های طرفین را آموزش متصدیان و پرسنل شاغل در مراکز اقامتی استان دانست و خاطر نشان کرد: این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و براین اساس سال گذشته یک دوره آموزشی دو روزه در سرعین برگزار شد و ۲۰۰ نفر از متصدیان و پرسنل مراکز اقامتی سرعین در آن حضور یافتند.

مدیرعامل جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان تحقق مباحث آموزشی را در جذب گردشگر، افزایش کیفی خدمات، ماندگاری مسافران و... تاثیرگذار خواند و عنوان کرد: از ابتدای امسال نیز هر هفته دوره مدیریت هتلداری و رزوشن برای متصدیان پذیرش هتل ها و آموزش آشپزی برای پرسنل خدماتی در سرعین و سایر مراکز برگزار می شود.

پوشش بیمه ای شاغلان و کارکنان هتل ها

به گفته وی همچنین دوره های ویژه تخصصی هتلداری نیز در مرکز تخصصی هتلداری سرعین وابسته به فنی حرفه ای استان اردبیل برای علاقمندان و واجدین شرایط شاغل در این بخش اجرا می شود.

بذری به پوشش بیمه ای نیروهای فعال در حوزه مراکز اقامتی صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان بیمه افراد شاغل در این حوزه را در اولویت قرار داده ایم.

وی به مذاکرات صورت گرفته برای پوشش بیمه تکمیلی کارکنان هتل ها اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص با چند شرکت بیمه ای معتبر وارد مذاکره شده بودیم که پس از حصول نتیجه قرارداد نهایی منعقد خواهد شد.

جشنواره زمستانی سرعین برگزار می شود

بذری همچنین از برگزاری چهارمین جشنواره زمستانی سرعین به صورت کشوری خبر داد و گفت: این جشنواره برای شش ماهه دوم سال و با هدف جذب گردشگران و خروج سرعین از گردشگری فصلی طرح ریزی شده و همانند سالهای قبل با شرایط ویژه در ارائه خدمات مراکز اقامتی و سایر مراکز تفریحی و گردشگری توام خواهد بود.

وی با اشاره به ارائه تخفیفات ویژه از سوی مراکز اقامتی استان بویژه شهرستان سرعین در ایام برگزاری یک ماهه جشنواره زمستانی افزود: ستاد برگزاری و اجرایی این جشنواره با حضور موثر جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل بزودی فعال خواهد شد.

این مسئول جشنواره زمستانی سرعین را در قالب چهار هفته و با دعوت از هنرمندان و چهره های تلویزیونی کشور عنوان کرد و برگزاری جشنواره ملی آدم برفی، مسابقات ورزشی و تفریحی، رقابتهای اسکی در پیست اسکی آلوارس، کنسرت و.... را از بخش های آن برشمرد.