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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد به کنسولگری ارتقا می‌یابد

دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد به کنسولگری ارتقا می‌یابد

مشهد-خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی در دیدار با معاون وزیر خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه این کشور ارتقا دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد به کنسولگری را برای توسعه روابط خراسان و تاجیکستان ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در دیدار با معاون وزیر خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه این کشور ارتقا دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد به کنسولگری را برای توسعه روابط خراسان و تاجیکستان ضروری دانست و مقرر شد طرف تاجیکی پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهد.

زاهد اف معاون وزیر خارجه تاجبکستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از کمک ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی کشورش برای توسعه روابط در تمامی زمینه ها خبر داد.

در ادامه نیز استاندار خراسان رضوی و رییس ستاد سرمایه گذاری تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا رشیدیان با اشاره به پروژهای قابل سرمایه گذاری در تاجیکستان به ویژه آن دسته از پروژه هایی که اعتبار آنها از محل بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی قابل سرمابه گذاری هستند؛ از آمادگی شرکت های خراسانی برای سرمایه گذاری و حضور موثر برای اجرای آن ها خبر داد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از مهمان نوازی دولت و مردم تاجیکستان، اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری ها توسط دو کشور، شاهد ارتقای سطح مناسبات بین استان خراسان رضوی و تاجیکستان باشیم.

 

 

کد مطلب 2419674

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