به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در دیدار با معاون وزیر خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه این کشور ارتقا دفتر سفارت تاجیکستان در مشهد به کنسولگری را برای توسعه روابط خراسان و تاجیکستان ضروری دانست و مقرر شد طرف تاجیکی پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهد.

زاهد اف معاون وزیر خارجه تاجبکستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از کمک ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی کشورش برای توسعه روابط در تمامی زمینه ها خبر داد.

در ادامه نیز استاندار خراسان رضوی و رییس ستاد سرمایه گذاری تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا رشیدیان با اشاره به پروژهای قابل سرمایه گذاری در تاجیکستان به ویژه آن دسته از پروژه هایی که اعتبار آنها از محل بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی قابل سرمابه گذاری هستند؛ از آمادگی شرکت های خراسانی برای سرمایه گذاری و حضور موثر برای اجرای آن ها خبر داد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از مهمان نوازی دولت و مردم تاجیکستان، اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری ها توسط دو کشور، شاهد ارتقای سطح مناسبات بین استان خراسان رضوی و تاجیکستان باشیم.