سند توسعه آب کرمان در سفر رئیس جمهور به استان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کامیاب صبح چهارشنبه در همایش توسعه روستایی با اشاره به توجه ویژه دولت به روستاها گفت: خدمات مطلوبی برای خدمت رسانی به روستاییان در دست انجام است.

وی کرمان را پهناورترین استان کشور دانست و گفت: این استان ۱۱ درصد از مساحت کشور را در برگرفته و دارای پنج هزار و ۱۷۷ روستا است.

کامیاب متوسط جمعیت روستایی کرمان را ۴۳ درصد دانست و ادامه داد: ۵۷ درصد جمعیت استان را شهرنشینان و ۴۳ درصد را روستاییان تشکیل می دهند.

معاون عمرانی استاندار کرمان از وجود دو هزار و ۸۶ دهیاری مصوب در این استان خبر داد و اذعان داشت: دو هزار و ۲۷۶ شورای اسلامی، ۵۴ شرکت تعاونی دهیاری و ۵۵ بوستان روستایی در روستاهای استان کرمان فعالیت می کند.

این مسئول ادامه داد: ۱۳ شهرستان تابعه استان و ۵۷ درصد بخش های کرمان کمتر توسعه یافته هستند.

سایه بیکاری بر ۱۷ درصد جمعیت روستایی کرمان

کامیاب اشتغال را مهم ترین مسئله در حوزه روستاهای استان کرمان دانست و افزود: ۱۷ درصد از جمعیت روستاییان استان بیکار هستند.

معاون عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: اشتغال روستاییان این استان در بخش های کشاورزی ۳۵ درصد، صنعتی ۱۲ درصد، کارگری ۱۳ و سایر شغل ها ۲۳ درصد است.

وی به ظرفیت های کشاورزی استان کرمان اشاره کرد و اذعان داشت: کرمان در زمینه تولید محصولاتی مانند پسته و خرما در رده های برتر کشور قرار دارد.

کامیاب با اشاره به فعالیت ستاد راهبردی توسعه استان کرمان افزود: ۴۳۲ پروژه با اعتبار ۲۰۶ میلیارد تومان از مجموع ۵۵۶ پروژه به اتمام رسیده است.

سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی در صنعت فرش کرمان

معاون عمرانی استاندار کرمان از وجود ۶۶۰ اثر ثبت ملی شده در استان کرمان خبر داد و گفت: صنعت فرش استان کرمان در دنیا شهره بوده که بیش از ۳۰ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری می شود.

وی در ادامه به طرح مثلث توسعه اشاره و تصریح کرد: تاکنون ۴۳ تفاهم نامه با سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد تومان در قالب این طرح با سرمایه گذاران منعقد شده که تحقق ۱۰ درصد آنها پنج برابر اعتبارات استان در یک سال است.

معاون استاندار کرمان از عزم جدی استاندار کرمان برای مقابله با حاشیه نشینی خبر داد و گفت: در این راستا ۳۳۲ هکتار زمین تحت تصرف زمین خواران در کرمان آزادسازی شده است.

این مسئول اذعان داشت: ۳۱ نقطه حاشیه نشینی در شهر کرمان وجود دارد که می تواند آسیب های بسیاری را برای شهر به همراه داشته باشد.

شش هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح پلیس آب

کامیاب همچنین به طرح پلیس آب اشاره و تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند شش هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی از راه اندازی شورای حفاظت آب کرمان برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: سند توسعه آب استان کرمان در سفر ریاست جمهوری به استان کرمان رونمایی خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه پی گیری اجرای طرح انتقال حوزه به حوزه آب به استان کرمان هستیم، یادآور شد: ۲۹ درصد شهرها و ۲۵ درصد روستاهای استان کرمان با بحران آب مواجه هستند.