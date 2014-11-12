اجرای طرح ملی ملکوت در سطح کشور/ نگرانی دشمن، باورها و اعتقادات ملت ماست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امرایی شامگاه سه شنبه در دومین جشنواره طرح ملی ملکوت در سمنان با بیان اینکه در سالهای اخیر یکی از دغدغههای مهم جامعه اسلامی موضوع فرهنگ و نحوه فرهنگسازی بوده است، اظهار داشت: با وجود نفوذ بیش از حدی که در تهاجم فرهنگی به خصوص در خانوادهها شاهد آن هستیم، نگرانی دشمن، باورها و اعتقادات ملت ماست.
وی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی به درستی شرایط را شناسایی کردهاند ولی غربیها نیز میدانند که تا بحث فرهنگی در کشور وجود دارد، توانایی و ایستادگی مردم نیز برابر حربههای دشمن زیاد است.
ضرورت فرهنگسازی برای مقابله با توطئههای دشمن
مدیر طرح ملی ملکوت در ارتباط با اجرای این برنامه گفت: با این کارها و فعالیتهای فرهنگی باید بتوانیم نفوذی که دشمنان انقلاب بین جوانان، خانوادهها و دانشجویان دارند، را تا حد امکان کم کنیم.
امرایی یکی از راههای این فرهنگسازی را آمادگی دانشگاهها و قشر جوان برای مقابله با توطئههای دشمن دانست و گفت: کسانی که در بخشهای گوناگون فعالیت دارند، به خصوص جوانان مستقر در دانشگاهها باید مطالعه اسلامی داشته باشند.
وی افزود: حوزههای فعال فرهنگی باید به جامعیت برسند و با یکدیگر متفق باشند تا به هدف خود که اظهار نیاز فرهنگی دشمن است، نایل شوند.
ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در طرح ملی ملکوت
مدیر طرح ملی ملکوت با اعلام اینکه پنج محور پژوهشی آماده شده که به عنوان محورهای اصلی باورهای دینی مطرح بوده و با توجه به مطالعات صورت گرفته انتخاب شده است، گفت: دشمن نیز بر این چند محور اصلی تمرکز دارد و یکی از آنها، قرآن است.
امرایی در بیان نحوه اجرای این طرح گفت: از تیر ماه، همه برنامهها را اعلام کردیم ولی با توجه به بازگشایی دانشگاهها، این کار با تأخیر آغاز شد؛ امسال برای گسترش بخشهای تألیف و مقالهنویسی تدابیری اندیشیده میشود.
وی عنوان کرد: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی طرح ملی ملکوت مطرح شد که برای این کار هدفگذاری هایی صورت گرفته است که در گام اول بحث قرآن در قرآن را مطرح کردیم یعنی اگر بخواهیم تحول قرآنی اتفاق بیفتد نگاه ما باید به سوی خود قرآن باشد.
دشمنان برای نابودی فرهنگ ایرانی روشهای زیادی را به کار میبرند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، ۱۶۴ شبکه ماهوارهای در جهان به زبان فارسی علیه اسلام مطلب ارائه میکنند.
منوچهر صادقی اظهار کرد: یکی از دغدغههای فکری ما، موضوعهای فرهنگ بوده و امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلابی فرهنگی بود.
وی گفت: مهمترین ترسی که دشمنان از اسلام دارند، هراس از فرهنگ بوده و برای نابودی و تحت تأثیر قرار دادن این فرهنگ روشهای زیادی را به کار میبرند.
داعش بزرگترین جنایتکار قرن است
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با بیان اینکه امروز داعش بزرگترین جنایتکار قرن است، گفت: آخرین حربه دشمن برای تأثیرگذاری بر فرهنگ مسلمانان و ضربه زدن به آن، همین گروه داعش است و دشمنانمان از این طریق خواستهاند مسلمانان را از راه اصلی خود دور کنند.
صادقی با بیان اینکه شبکههای ماهواره ای علیه اسلام و فرهنگ اسلامی فعالیت دارند، افزود: یکی از اهداف این شبکهها، بر هم ریختن تحکیم بنیان خانوده است، چراکه مهمترین اصل در جامعه دینی خانوادهها هستند.
وی با تأکید بر اهمیت نظام اسلامی در جهان گفت: نظام اسلامی به برکت وجود مبارک امام و شهدا پا بر جا مانده است و به واسطه این امر شاهد تبلور جدیتر اجتماع دینی، نهتنها در کشور خود، بلکه در کشورهای دیگری هستیم.
فرهنگ عاشورایی در حال رشد است
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با اشاره به فرهنگ عاشورایی و اهمیت آن گفت: در ایران اسلامی، فرهنگ عاشورایی در حال رشد است و این امر موجب افتخار ما خواهد بود.
صادقی گفت: اصالت موضوع فرهنگ برای ما پوشیده نیست و تلاش بر این اساس است تا بتوانیم گسترش فرهنگ را در حوزههای عمومی به خصوص بخش نخبگان داشته باشیم.
وی به اهمیت و توانایی گسترش فرهنگ در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در استان سمنان، بیش از ۷۰ مرکز دانشگاهی و افزون بر ۱۲۰ هزار نفر دانشجو وجود دارد که این تعداد برای شهر سمنان بسیار قابل ملاحظه است.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان گفت: دانشگاهها نیز باید برای این امر برنامهریزی و فعالیت داشته باشند و بتوانند فرهنگسازی را در دانشگاهها و مراکز آموزشی بین قشر جوان و دانشجو گسترش دهند.
مراکز قرآنی سمنان به تبلیغ و اطلاعرسانی طرح ملی ملکوت میپردازند
سرپرست دفتر قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته، مراکز قرآنی به تبلیغ و اطلاعرسانی طرح ملی ملکوت میپردازند.
مجتبی نورمحمدی اظهار کرد: از زمانی که خبر برگزاری جشنواره ملی ملکوت به دست ما رسیده، برای آن از طرف ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اطلاعرسانی کافی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مراکز قرآنی تحت نظارت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان است، گفت: به دنبال آن هستیم که در هر شهرستان یکی از این مراکز قرآنی، تبلیغات و اطلاعرسانی در مورد طرح ملی ملکوت را پوشش دهد.
سرپرست دفتر قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در خاتمه با اشاره به اهمیت صدا و سیما و تأثیرگذاری آن در امر تبلیغات گفت: این سازمان نقش بهسزا و مؤثری در تبلیغ این طرح دارد و اگر در این زمینه فعالیت کند، بسیار موفقتر خواهیم بود.