زمان واریز یارانه نقدی آبان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، چهل و پنجمین مرحله پرداخت یارانه نقدی آبان ماه سال جاری ساعت 24 روز پنجشنبه 22 آبان ماه واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه نقدی به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان در ماه است، ضمن اینکه دولت ماهیانه حدود 3500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اعتبار تامین می‌کند.

در حالی یارانه نقدی ایرانیان هر ماه به حسابشان در موعد مقرر واریز می‌شود که تولیدکنندگان همچنان در انتظار تخصیص یارانه‌شان هستند.

براساس اعلام مسئولان دولتی، حذف یارانه نقدی ثروتمندان فعلا تا پایان سال 93 به تعویق افتاده است.