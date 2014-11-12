به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تحول اداری صبح چهارشنبه با حضور شمس اله مرادنیا معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی، بهرام صحبتی معاونت پشتیبانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان، و جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی سازمان در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد.

شمس اله مرادنیا معاونت اداری مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی در این جلسه اظهارداشت: ساختار تعاون روستایی برای حدود ۴۰ سال پیش است که هیچ اصلاحاتی تا کنون برای آن صورت نگرفته که به دنبال برطرف کردن چالش های آن هستیم.

وی افزود: بودجه سازمان تعاون روستایی باید از محل درآمدها احصاء شود که ۳۰ درصد بودجه ما را این مهم به خود اختصاص داده که تا حدودی این مسئله تعاون روستایی را دچار مشکل کرده است.

نقش تعاونی ها در اتصال به بازار و غلبه بر نوسانات قیمتی است

این مسئول خاطرنشان کرد: نقش تعاونی ‌ها با توجه به ویژگی ‌های خاص اقتصادی و فرهنگی بسیار پررنگ بوده به طوری که ارتقاء سطح علمی و فنی تولید کنندگان، تعاونی ‌ها و تشکل ‌های بخش کشاورزی در کنار توانمندسازی تشکل ‌ها و تعاونی‌ ها در اتصال به بازار و غلبه بر نوسانات قیمتی است.

مرادنیا با اشاره به اینکه تعاون روستایی به عنوان اولین بستر ظرفیت فعالیت های تعاونی است، افزود: تقویت و توسعه تعاونی ها در مناطق روستایی با هدف گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازرگانی و خدمات در روستاها صورت می گیرد.

تعاونی ها اهرم مناسب توسعه اقتصادی هستند

بهرام صحبتی معاونت پشتیبانی سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در ادامه بیان کرد: تعاونی ها اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار می آیند که همگام با سیاست های دولت فعالیت می کنند.

وی افزود: هدایت و بالا بردن سطح آگاهی اعضاء و ارکان تعاونی‌ها در پویایی و بالندگی آن‌ها بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند اقتصاد تعاونی‌ها را ارتقاء دهد.

این مسئول بیان کرد: تعاونی ها می توانند یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند كه همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، كار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشند.

وی با بیان اینکه آموزش صحیح و كارا پایه و اساس شروع هر فعالیتی است، تصریح کرد: آموزش تعاونی و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت می تواند تفكر تعاونی را به عنوان یك تفكر پویا در جامعه رشد دهد.

در ادامه ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به اینکه تعاون روستایی نزدیک‌ترین ارگان به تولید کنندگان روستائیان و کشاورزان است، اظهارداشت: تشکیل انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی در پیشبرد اهداف کشاورزی استان موثر هستند اما نیاز اساسی برای تشکیل این تعاونی‌ها و پا برجا ماندن آن‎ها موضوع وضعیت مالی تشکل‌هاست.

وی با بیان اینکه تعاون روستایی از جمله ابعاد توسعه روستایی است که توجه به آن سبب اشتغال پایدار در روستاها می شود، بیان کرد: باید فعالیت تعاونی ها با هدف بازسازی اقتصاد روستا، افزایش تولیدات و بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک گسترش یابند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه تعاونی های روستایی، کشاورزی و فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار داده ایم، گفت: با تشکیل شرکت های تعاونی، گام های ارزشمندی در راستای توسعه ی روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های روستا ها برداشته می شود.