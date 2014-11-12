علوم پزشکی:کود کمپوست استفاده شده در ۱۵ منطقه شهر آلوده بود/ شهرداری:تبدیل زباله های عفونی به کود را تکذیب میکنیم

سید مجتبی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: اگر در گذشته بابت جمع آوری زباله های عفونی شرکت‌ حمل پسماندهای پزشکی از بیمارستان های شهر به ازای هر کیلو از این زباله ها ۵۰ تومان دریافت می کرد اکنون این نرخ در بیمارستان امین اصفهان که بنده اکنون ریاست آن را بر عهده دارم، به ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پسماندهای پزشکی به دو نوع پسماندهای عادی و پسماندهای عفونی تقسیم بندی می شود که شهرداری حتی برای جمع آوری پسماندهای عادی هم هزینه دریافت می کند چراکه این نوع زباله ها را نیز جزو پسماندهای عفونی می داند.

مشاور معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مشکل ما و شهرداری عدم نگاه کارشناسی از سوی شهرداری به این قضیه است و مباحث مطرح شده از طرف آنها کارشناسی نیست مثلا شهرداری‌ها می‌گوید این پسماندهای پزشکی اگر چه در دستگاه‌های اتوکلاو بی خطر می شود اما عادی نمی شود و این در حالی است که وقتی پرسیده می شود از دید شما چطور باید عادی سازی شود، پاسخی برای آن ندارند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شهرداری ادعا دارد کود کمپوستی که حاصل از پسماندهای پزشکی است مواردی از وجود سرنگ و ابزارهای پزشکی در آن مشاهده شده و این به معنای این است که دستگاه های اتوکلاو پسماندهای عفونی را بی خطر نمی کند.

طلایی خاطرنشان کرد: اگر چنین مسئله ای را هم بپذیریم و قبول کنیم که بیمارستان ها زباله های عفونی خود را به شهرداری تحویل داده اند، این پرسش مطرح می شود چرا در وهله اول شرکت های طرف قرار داد شهرداری این زباله ها را حمل کردند و حتی با توجه به این موضوع تبدیل به کود کمپوست شده و از این کود در پارک ها استفاده کردند.

وی با بیان اینکه بوی حاصل از این نوع کودها برای سلامتی افراد مضر است، ادامه داد: آنچه در عملکرد شهرداری قابل تامل است اینکه اگر دستمال خونی، پانسمان یا چسب زخمی در زباله های خانگی پیدا کنند آن را زباله عفونی نمی دانند اما اگر در بیمارستان ببیند این زباله عفونی است و اگر مواردی از سرنگ و سوزن و غیره در کودهای کمپوست مشاهده شده است این موضوع به دلیل تبدیل کردن زباله های خانگی به کود بوده است.

مشاور معاون امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: تبدیل زباله ها به کود کمپوست در حالی از سوی شهرداری انجام می‌گیرد که نایب رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان اصفهان معتقد است که کود کمپوست استفاده شده در ۱۵ منطقه شهر آلوده بوده است. حتی روی بخشی از این کودها میکروب شناسی شده است و مشخص گردیده که درجه آلودگی این کودها بسیار زیاد است و ما این موضوع را بارها به محیط زیست استان اعلام کردیم.

طلایی اظهار داشت: شهرداری بخشی از قانون پسماندهای پزشکی را درست و بخشی را تفسیر به رای می کند و این در حالی است که تنها دو ارگان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و محیط زیست است که می تواند این قانون را کارشناسی و اجرایی کند.

وی افزود: در ارتباط با اینکه از دید شهرداری دستگاه های اتوکلاو به هیچ وجه پسماندهای پزشکی را بی خطر نمی سازد، گفت: تنها مرجعی که باید این موضوع را مطرح سازد و نظر آنها برای ما کارشناسی است در درجه اول بهداشت محیط و سپس محیط زیست است.

مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در حال حاضر زباله های عفونی در کاغذ رنگی با برچسب های مخصوص و حتی در اتاق های مجزا جدا از زباله های عادی بیمارستانی نگهداری می شود و در دستگاه های اتوکلاو با ۱۴۵ درجه حرارت به مدت ۴۵ دقیقه بی خطر سازی می شود که حتی ابزارهای جراحی در اتاق عمل جراحی که قرار است با آن در داخل بدن بیمار عمل انجام گیرد به این میزان استریل نمی شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر شهرداری با شرکت هایی قرار داد بسته است که این شرکت ها مدعی اند به دلیل استفاده از ابزارهای گران قیمت و مجهز باید قیمت هر کیلو زباله عفونی را به ۱۰ برابر افزایش دهند.

طلایی با بیان اینکه این شرکت ها در حالی برای حمل زباله های مطب ها نیز هزینه زباله های عفونی را دریافت می کنند که تولید این نوع زباله‌ها در هر ماه در مطب در هر پزشک بین یک تا دو کیلو بیشتر نیست.

گفته های مسئولان پزشکی استان در حالی است که میریان دبیر ستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهار داشت: مقرر شد شهرداری به مدت شش ماه اقدام به جمع آوری و امحاء زباله های بیمارستانی کند که این اقدام نیز به طور مرتب تا سال جاری انجام شده است اما از چند ماه قبل فعالیت خود را محدود کرده و تنها زباله‌های عفونی مطب ها را جمع آوری می کند.

وی با قاطعیت اعلام کرد که تاکنون شهرداری هزینه ای برای جمع آوری زباله‌های مطب پزشکان دریافت نکرده است.

دبیر ستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در کنار موضوع تبدیل زباله های عفونی به کود مسئله دریافت هزینه های هنگفت از بیمارستان ها را نیز تکذیب کرد.

وی یکی دیگر از دلایلی امتناع شهرداری از جمع آوری و امحاء زباله های بیمارستانی را جا نداشتن سایت سجزی برای دفن زباله های بیمارستانی و عفونی اعلام کرد و گفت: این سایت هم اکنون پُر شده و دیگر جایی برای دفن این زباله ها ندارد که در تعامل با استانداری و همچنین محیط زیست استان اصفهان مقرر شده که این زبالها سوزانده شود.

میریان گفت: روزانه ۴۰ تن پسماند پزشکی در سطح استان اصفهان تولید و از سوی شهرداری جمع آوری می شود زباله هایی که در هیچ کجای دنیا ارزش اقتصادی ندارد برای این میزان زباله ناوگان ویژه و تخصصی مجزا راه اندازی شود و حدود ۳۰ هزار بسته پسماند پزشکی یک کیلویی، ۲ کیلویی و ۱۰ کیلویی را جمع آوری کند و این اقدام اصلا اقتصادی نیست.