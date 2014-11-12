به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا برازش با اشاره به حضور مدیران و شرکت های ایرانی در این رویداد بینالمللی گفت: در این نمایشگاه مدیران چاپخانههای کشور، نمایندگان و روسای اتحادیهها، تعاونیهای صنعت چاپ و واردکنندگان و تعمیرکاران دستگاههای چاپ حضور خواهند داشت.
مدیرکل دفتر چاپ درباره ویژگیهای این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاههای چاپ و بستهبندی جهان است و هر سه سال یک بار با همکاری کشور آلمان در شهر شانگهای برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به ارتباطات گسترده ایران و چین و توسعه انواع صنایع از جمله صنعت چاپ و بستهبندی در چین، این حضور میتواند در توسعه صنعت چاپ و بستهبندی کشور موثر باشد. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر بر حضور قطبهای صنعتی چاپ ایران در این نمایشگاه تمرکز دارد و از این فعالان حمایتهایی در جهت اطلاعرسانی از دستاوردهای صنعت چاپ به عمل خواهد آورد.