بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با پیام تصویری آیت الله العظمی جوادی آملی که برای حضار به نمایش درآمد و همچنین پیام مکتوب آیت الله العظمی مظاهری که توسط مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان برای شرکت کنندگان قرائت شد؛ افتتاح شد.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ضمن تاکید بر جایگاه ویژه قرآن، تأثیر آیات الهی را بر انقلاب اسلامی اجتناب ناپذیر توصیف کرد و گفت : رمز موفقیت و ماندگاری انقلاب اسلامی، اطاعت از خداوند و توجه به آیات الهی است.

"حجت الاسلام والمسلمین میرمجید سیدقریشی" ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه پیام نور و تمام دست اندرکاران برگزاری بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت بیان داشت: انقلاب اسلامی ما به نام خداوند متعال و اهل بیت نامگذاری شده است و جهت آن همسو با راه اهل بیت است.

وی ادامه داد: تمسک به اهل بیت(ع) و حرکت در مسیر قرآن تنها دلیلی است که پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی همچنان مانند سروی بلند قامت ایستاده است و هرروز شاهد رشد و بالندگی آن هستیم.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور با اشاره به فعالیت های دشمن برای مقابله با شکوفایی انقلاب اسلامی خاطرنشان ساخت: یهودیان و منافقین تمام توان خود را بر علیه ایران اسلامی به کار گرفته اند اما به لطف خدا هرروز سنگرهای بیشتری توسط ایران اسلامی فتح می شود.

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر قرآن است

حجت الاسلام سیدقریشی تصریح کرد: علت ماندگاری و حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی اطاعت از خداوند و حرکت در مسیر قرآن است.

وی با تأکید بر نفوذ و گسترش روز افزون انقلاب اسلامی در جوامع غرب و شرق اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما در غرب و شرق به سرعت پیش روی میکند زیرا برای بشریت زیست جدیدی ارائه داده و حرف های تازه ای را به جهانیان عرضه داشته است.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور راه سعادت را در ایجاد تحول در دانشگاه ها دانست و از تمامی مسولان خواست تا انسان و انسانیت را در علوم انسانی دانشگاه ها تعریف کنند تا بتوانیم به سعادت الهی دست یابیم.

سرمایه عمر بشر در آیات قرآن نهفته است

در این مراسم دکتر محمدرضا سرمدی قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور نیز ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این جشنواره گفت: تقارن این جشنواره با ایام محرم و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به فال نیک میگیریم که توانسته ایم فضای رقابتی سالمی را در مهمترین فعالیت قرآن و عترت ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بخش فرهنگ در دانشگاه ها بیان داشت: برگزاری اینگونه جشنواره ها می تواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ قرآن در دانشگاه ها و جامعه ایفا کند.

سرمدی ادامه داد: همه ما باید با قرار دادن مسیر زندگی در راه قرآن سرمایه عمر را در این مسیر هدایت و مدیریت کنیم.

وی رمز زندگی سعادتمندانه را قدم گذاشتن در راه قرآن دانست و افزود: خداوند متعال تمام راهکارهای زندگی را در قرآن متجلی کرده است.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور در پایان تصریح کرد: هرچقدر کانون های قرآن و عترت در دانشگاه ها تقویت شوند شاهد غنای بیشتری در بخش قرآن و عترت خواهیم بود.

تدبر در آیات قرآن، هدف اصلی فعالیتهای قرآنی است

دکتر مهدی یوسفی، رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان نیز در این مراسم بیان داشت : مأموریت خطیری که در برگزاری این جشنواره بر دوش ما نهاده شده، موجب مسرت همکاران ما گردید و همه عزیزان در استان اصفهان تمام تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره به کار بردند.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران بویژه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و همچنین مسئولین استانی اذعان داشت : خدمت به خادمان قرآن نعمتی از جانب پروردگار برای ماست که آن را به فال نیک گرفته و با افتخار تمام سعی بر خدمتی ماندگار خواهیم داشت.

دبیر اجرایی بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور افزود : هدف از فعالیت های قرآنی صرفاً حفظ یا قرائت آن نیست؛ بلکه تدبر در این آیات و عمل نمودن به مواردی که در آن نهفته است، باید مورد توجه قرارگیرد.

وی گفت : در این جشنواره حدود 450 نفر از شرکت کنندگان خواهر و برادر، در بخش های مختلف با یکدیگر به رقابت خواهندپرداخت و در مراسم اختتامیه گزارش جامعی از فعالیت های انجام گرفته از ابتدا تا کنون ارائه خواهد شد.

یوسفی در پایان سخنانش اشاره کرد : برگزاری این جشنواره در سال 1393 مصادف است با بیست و نهمین سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور که قطعاً موجب خیر و برکت بیش از پیش خواهد شد.

گفتنی است مراسم افتتاحیه این جشنواره عصر روز سه شنبه 20 آبان ماه با حضور مسئولان کشوری و استانی و بیش از 450 نفر از نخبگان قرآنی دانشگاه های سراسر کشور و به میزبانی دانشگاه پیام نور در استان اصفهان آغاز به کار کرد. این جشنواره تا 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت.