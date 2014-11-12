مردمی که هر روز به رودخانه می زنند/ "شکر آب" شدن رابطه روستائیان با "تلخ آب"

به گزارش خبرنگار مهر، با درخواست اهالی سه روستای چالکل برای تهیه گزارش راهی این روستاها شدیم تا در طول مسیر رابط منطقه چالکل پلدختر از مشکلات روستا برایمان بگوید، از مشکلاتی که می رود این روستاها را خالی از سکنه کند.

وارد روستا می شویم و به رسم مهمان نوازی مردم روستا مورد استقبال گرم قرار می گیریم؛ مردم امیدوارند تا این گزارش بهانه شود، بهانه ای برای آنکه آستین همتی بالا برود و مشکلات شان در مسیر رفع شدن قرار گیرد.

اهالی روستاها هر روز به آب رودخانه می زنند

رابط منطقه چالکل پلدختر به وضعیت تردد مردم از رودخانه تلخ آب اشاره می کند و می گوید: این رودخانه در نزدیکی سه روستای چالکل علیا، چالکل گروزیر و دره باغ قرار دارد و اهالی این روستاها برای رفت و آمد و رفع مایحتاج روزمره خود ناچار به عبور از این رودخانه و تردد به شهر پلدختر هستند.

سعید ایمانی جودکی حرفهایش را با مثالهایی از مشکلات مردم در تردد از رودخانه ادامه می دهد و می گوید: بارها شاهد افتادن اهالی در آب رودخانه تلخ آب و آب بردن اقلام و اجناس خریداری شده بوده ایم.

وی اضافه می کند که مسائل و مشکلات در این زمینه را بارها و به صورت های مختلف به نهادهای مربوطه از جمله فرمانداری، بخشداری، اداره راه و شهرسازی استان و شهرستان منعکس کرده ولی متاسفانه تا کنون اقدام عملی در جهت رفع مشکل این منطقه صورت نگرفته است.

کرم حیدروند از اهالی روستا نیز با دیدن خبرنگار مهر وارد بحث می شود و با ناراحتی می گوید: ما با کار کشاورزی و دامداری امرار معاش و گذران زندگی می کنیم، تو را خدا به دستان پینه بسته من نگاه کنید، آقای خبرنگار بنویسید در عصر و زمانی که امکانات پیشرفته وجود دارد ما روستاییان این منطقه حق زندگی کردن نداریم.

مرد روستایی که با شور و حرارت خاصی صحبت می کند، حرفهایش را ادامه می دهد: بنویسید ما باید مانند چند دهه گذشته بدون داشتن امکانات اولیه زندگی کنیم و از پل ارتباطی محروم باشیم. اگر شبی عقرب و یا ماری یکی از اهالی را نیش بزند چگونه او را به مرکز درمانی برسانیم.

دانش آموزان و فرزندانمان را ناچاریم برای عبور از رودخانه کول کنیم

یکی از اهالی همین روستا حرف همولایتی خود را دنبال می کند و می گوید: می خواهم از مسئولان مربوطه سوال کنم اگر خانواده شما به چنین وضعی دچار باشند چه عکس العملی نشان می دهید.

حسین محمودی اضافه می کند: برای عبور دانش آموزان و فرزندانمان ناچاریم آنها را کول کنیم و از عرض رودخانه تلخ آب عبور دهیم و اگر رودخانه طغیان کند سر و کارمان با کرام الکاتبین است شاید باور این حرف برای کسی که صدای ما را می شنود سخت باشد.

رستم ایمانی یکی دیگر از اهالی روستا می گوید: نبود پل ارتباطی باعث شده که در تابستان آذوقه و سوخت زمستان خود را تهیه و خریداری کنیم چون در فصل سرما عبور برای ما از عرض رودخانه به توجه به دبی آب و سرمای هوا مشکل است.

وی از خبرنگار مهر مصرانه می خواهد که مشکلات روستا را به گوش مسئولان برساند و می گوید: از این وضعیت خسته و کلافه شده ایم، چندین بار به فرمانداری و بخشداری رفتیم و مشکلات خود را گفتیم ولی جز وعده تو خالی چیزی عایدمان نشده است.

عمو حسین که از بزرگان روستا است نیز با همان لهجه لری خود از مشکلات نبود پل ارتباطی روستا و عدم توجه مسئولان می گوید و یادآور می شود: سالها و بارهاست که درخواست دادیم تا از این همه مشکلات خلاص شویم، ما دوست نداریم به شهر مهاجرت کنیم و به شغل های کاذب و دستفروشی روی آوریم اما مسئولان هم ما را فراموش نکنند.

احداث پل زمینه ساز ایجاد مابقی زیرساختها

زکی ایمانی یکی از اهالی روستاهای منطقه می افزاید: اهالی بر این باورند که اگر پل ارتباطی بر روی رودخانه تلخ آب احداث شود دولت امکانات دیگر را برای منطقه نیز می آورد چرا که راه دسترسی پیش زمینه توسعه بخشهای دیگر است.

نبی پور حیدروند یکی از اهالی روستای چالکل پلدختر به خبرنگار مهر می گوید: این روستا دارای ۴۰ خانوار جمعیت است که این تعداد در فصل کشاورزی و کوچ عشایر نیز افزایش می یابد.

وی اضافه می کند: رفت و آمد برای بیماران این مناطق مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است که اهالی این سه روستا با توجه به مشکلات مبتلا از مسئولان خواستار احداث پل ارتباطی بر روی رودخانه تلخ آب هستند تا دیگر شاهد حوادث ناگوار و تلخی نباشند.

راه و شهرسازی: تعداد خانوارهای ساکن در این روستاها کمتر از ۲۰ خانوار است

این سخنان اهالی روستاهای منطقه در حالی مطرح می شود که رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پلدختر در رابطه با مشکل این روستائیان به مهر می گوید: اعتبارات حوزه راه برای روستاهای ۲۰ خانوار به بالا است که به علت پایین بودن آمار جمعیت روستای چالکل علیا اعتبار احداث پل مصوب نمی شود.

احمد عباسی اشافه می کند: روستای دره باغ نیز چند خانوار بیش تر نیستند که دولت برای این روستا هزینه چند میلیون تومانی نخواهد کرد.

وعده فرماندار برای پیگیری رفع مشکل

فرماندار پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: داشتن پل ارتباطی بر روی رودخانه تلخ آب از مطالبات به حق اهالی روستاهای منطقه چالکل است که ساخت و احداث پل در این منطقه به اعتبار ویژه ای نیاز دارد.

قدرت اله ترابی نژاد یادآور می شود: برای احداث پل برای روستاییان پیگیری شده و شخصا خودم از منطقه بازدید و مسایل و مشکلات منطقه را بررسی کرده ام.

وی معتقد است که روستاهای منطقه از نظر راه و جاده مشکل داشته اند که به اداره راه و شهرسازی موضوع را منعکس کرده ایم و مسئولان مربوطه نیز قول تسطیح جاده را دادند.

فرماندار پلدختر اضافه می کند: همچنین در بازدیدی که از روستاهای مورد نظر داشتیم این روستاها پل دارند ولی فاصله پل با روستا دو کیلومتر است که با این تفاسیر اهالی خواستار احداث پل در قسمت بالادست رودخانه هستند که این امر اعتبار خاص خود را نیاز دارد.

ترابی نژاد عنوان می کند: با توجه به عرض رودخانه تلخ آب و توجیه فنی و اعتباری و با اولویت بندی پروژه ها در صدد هستیم پل ارتباطی مناسبی برای روستاهای منطقه بر روی تلخ آب احداث کنیم تا مشکل روستاییان منطقه چالکل رفع شود.