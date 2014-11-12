به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: با توجه به برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی بزرگسالان، امید و انجام دیدار تدارکاتی با تیم ملی کره‌جنوبی در تاریخ 27 آبان‌ماه و انجام رقابتهای حذفی، تغییرات برنامه هفته پانزدهم، شانزدهم و هفدهم به شرح زیر اعلام شد:پ

هفته پانزدهم (گرامیداشت مقام بسیجیان سلحشور و بزرگداشت شهدای ورزشکار)

پنجشنبه - 29 آبان‌ماه 93

* نفت مسجد سلیمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جمعه - 30 آبان‌ماه 93

* سایپا البرز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پیکان تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

شنبه - اول آذرماه 93

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

ذوب آهن اصفهان - پدیده مشهد، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

یکشنبه - 2 آذرماه 93

* گسترش فولاد تبریز - راه‌‎آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* استقلال تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

هفته شانزدهم (بزرگداشت روز جهانی معلولان)

دوشنبه - 10 آذرماه 93

* نفت تهران - پرپسولیس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

* ذوب‌آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

سه‌شنبه - 11 آذرماه 93

* ملوان بندرانزلی - پدیده مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

پنجشنبه - 13 آذرماه 93

* گسترش فولاد تبریز - صنعتی خوزستان، ساعت 14، اختصاصی گسترش تبریز

* نفت مسجد سلیمان - سایپا البرز، ساعت 15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

* پیکان تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگری تهران

تذکر: با توجه به برگزاری مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، امکان تغییر در مسابقات هفته شانزدهم در خصوص تیم‌های حاضر در جام حذفی وجود دارد.

هفته هفدهم (گرامیداشت شهادت آیت اله دستغیب)

چهارشنبه - 19 آذرماه 93

* سایپا البرز - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

پنجشنبه - 20 آذرماه 93

* تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* راه‌آهن تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

* پدیده مشهد - نفت مسجدسلیمان، ساعت 15، ورزشگاه ثامن مشهد

* صنعتی خوزستان - استقلال تهران، ساعت 17:40، ورزشگاه غدیر اهواز