امکان دریافت موقعیت جغرافیایی کودکان با موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، این گجت پوشیدنی که نوعی دستبند است در لحظه به والدین میگوید که فرزندشان کجاست.
kizON گجتی پوشیدنی است که مخصوص کودکان پیش دبستانی و دبستانی طراحی شده و به والدین این فرصت را میدهد که از فاصلهای بسیار دور، بدون دسترسی به فرزندان خود، ردشان را از طریق گوشیهای تلفنهمراه خود داشته باشند.
این گجت پوشیدنی به وسیله شبکه های 3G، wifi و GPS و با اتصال به هر گجت اندروئیدی، موقعیت جغرافیایی کودکان را در لحظه برای والدین ارسال می کند.
با این گجت والدین دیگر میتوانند آسودهخاطر باشند که فرزندشان در لحظه سر از هر جایی درآورد، آنها متوجه خواهند شد. فقط کافی است آن را به مچ دست فرزندان خود ببندند. البته این تنها کارآیی این دستگاه نیست؛ بچهها هم میتوانند با فشار دادن دکمه One Step Direct Call با والدین خود ارتباط صوتی برقرار کنند.
این ابزار دیجیتالی که توسط کمپانی ال جی تولید شده حدود 87 گرم و ضد آب و گرد و غبار است و رم 64 مگابایتی دارد.
باتری این دستگاه 400 میلی آمپر بوده و به مدت 36 ساعت دوام خواهد آورد که البته با رسیدن به شارژ 25 درصد دستگاه پیغامی را به والدین ارسال میکند.
شرکتTÜV Rheinland برای صدور گواهینامه، دستورالعملهای ویژه زیستمحیطی این محصول را مورد تایید قرار داده است.
kizON در حال حاضر فقط در بازار کرهجنوبی وجود دارد و بزودی در لهستان و سایر کشورهای اروپایی عرضه خواهد شد.