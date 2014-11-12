نشست مشترک مدیران منابع طبیعی ۱۲ استان کشور در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه استانداران و مدیران منابع طبیعی استانهای زاگرس نشین کشور شامل ۱۲ استان صبح چهارشنبه در هتل زاگرس ایلام آغاز شد.

در اولین روز این همایش مدیران منابع طبیعی ۱۲ استان کشور دور هم جمع شدند تا آخرین وضعیت منابع طبیعی استانهای منطقه زاگرس و مقابله با خشکیدگی درختان بلوط و همچنین مفاد تفاهم نامه با استانداران را بررسی کنند.

حول محور نشست مشترک منابع طبیعی بیشتر مفاد تفاهم نامه جهت برنامه فرد یعنی همایش استانداران با مدیران منابع طبیعی بود.

l حور تفاهم نامه در خصوص احیای جنگل های رشته کوه های زاگرس، انجام کارهای مربوط به آبخیزداری و فعالیت های منابع طبیعی در این مناطق است.

در این نشست مدیران منابع طبیعی ۱۲ استان کشور آخرین راهکارها، پیشنهادها برای احیا و بازسازی جنگلهای منطقه زاگرس ارائه دادند.

بر اساس آخرین آمار و بررسی های صورت گرفته در استان های زاگرس نشین کشور بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از سطح جنگل های زاگرس تاکنون بر اثر بیماری زوال بلوط خشکیده، یا در معرض خشکیدگی است.