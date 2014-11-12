محور کرج - چالوس روز جمعه یکطرفه می شود/ زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی ضروری است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با مهر با اعلام خبر محدودیت راه ها، اظهار داشت: روز جمعه از ساعت ۱۴ تردد خودروها از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع، و محدودیت تا ساعت ۲۴ همان روز ادامه خواهد داشت.

اکبری در ادامه حرکت انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۳ آبان ماه تا ساعت ۲۴ همان روز از منطقه مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج را یکطرفه اعلام کرد و بیان داشت: در صورتی که بار ترافیکی در محور یاد شده کم نشود ساعت محدودیت افزایش می یابد.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به اینکه تردد موتورسیکلت تا پایان محدودیت در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است، اذعان داشت: رانندگانی که قصد عبور از محور کرج - چالوس را دارند با رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

این مسئول در پایان با اشاره به فصل سرما و بارش باران و برف، همراه داشتن زنجیر چرخ برای رانندگان درمحورهای کوهستانی را الزامی دانست.

در زمان اعمال محدودیت تردد انوع تریلر و کامیون در محور کرج - چالوس ممنوع است.