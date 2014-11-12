نخست وزیر ژاپن طرح افزایش مالیات‌ ها را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به تعویق طرح افزایش مالیات‌ ها به مدت یک سال و نیم دیگر از سوی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر در مجلس عوام پارلمان در عین حال گزارش داد که هنوز تصمیمی درباره زمان این انتخابات گرفته نشده است.

همزمان با کاهش محبوبیت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در تلاش برای تمدید حکم نخست وزیری خود برای یک دوره چهار ساله و اجرای طرح ازسرگیری فعالیت رآکتورهای اتمی و تصویب قانون اجازه جنگ سربازان ژاپنی در جنگ‌های خارجی است.

نخست وزیر ژاپن به دنبال انجام اصلاحات اساسی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد است. آبه برای این کار نیاز به ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور دارد، امری که باید به تصویب نهاد قانونگذاری برسد.