تقابل علی دایی و معاون وزارت ورزش/ دایی با "سرباز" وزارت دست نداد!

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که این روزها با وزارت ورزش و جوانان به خاطر شکایت این وزارتخانه از وی موضع مخالفی دارد و حتی در برنامه تلویزیونی نود موضع تندی علیه وزیر و سخنگوی وزارت ورزش گرفت، صبح امروز به صورت اتفاقی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و مازیار ناظمی سخنگو و مدیر روابط عمومی این وزارتخانه روبرو شد.

تقابل این دو در شرایطی رخ داد که دایی ابتدا تمایلی به رودررو شدن نشان نداد اما بالاخره پس از لحظاتی با سجادی دست داد اما از دست دادن و صحبت با ناظمی که روی خط تلفنی برنامه نود با هم مجادله لفظی کردند، خودداری کرد.