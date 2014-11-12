پرسش مهر پانزدهم با موضوع "کمبود آب" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اشاره به پرسش مهر پانزدهم رئیس جمهور با موضوع "کمبود آب" به عنوان جدی ترین بحران زیست محیطی، اظهار کرد: عدم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از این منبع حیاتی باعث ایجاد بحران زیست محیطی و انسانی می شود.

وی با بیان این که رسالت بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور، تقویت همگرایی اجتماعی با استفاده از ظرفیت های کلان خود است، افزود: تحقق اهداف متعالی دولت تدبیر وامید در راستای مقابله با بحران آب، یکی از دغدغه های آموزش وپرورش محسوب می شود که تمامی دانش آموزان و معلمین عزیز کشور با هر نوع گرایش فکری و اجتماعی می توانند در رفع این دغدغه اهتمام ورزند.

کفاش اهمیت مسابقه بزرگ فرهنگی پرسش مهر پانزدهم رئیس جمهور را مجالی برای گردآوری همه ایده ها و اندیشه ها با بهره مندی از ابتکار ایجاد "برنامه اقدام جهانی" جهت تعیین امنیت دسترسی به آب سالم برای تمام مردم جهان عنوان کرد و ادامه داد: وزارت آموزش وپرورش با محدودیت این موضوع بسیار حیاتی این مسابقه را در سال تحصیلی 94-93 با نگاهی ویژه و مستقل برگزار می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که تمامی مراحل برگزاری مسابقات پرسش مهر پانزدهم توسط ستادهای مرکزی و استانی برنامه ریزی و اجرا می شود، خاطرنشان کرد: مخاطبین این مسابقه، تمامی دانش آموزان، معلمان و دانشجو معلمان کشور هستند که می توانند آثار خود را در قالب 10 رشته و تا 15 دی ماه به کمیته اجرایی پرسش مهر استان تحویل دهند.

کفاش افزود: ارزیابی آثار در دو مرحله استانی و کشوری و زیرنظر هیئت داوران متشکل از خبرگان رشته های مختلف در مسابقه انجام می شود و برگزیدگان مرحله استانی به کمیته اجرایی ستاد مرکزی پرسش مهر معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: مرحله پایانی این مسابقات تا پایان بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.