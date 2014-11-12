تعامل استانداران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی صبح چهارشنبه در نشست مدیران ۱۲ استان حوزه زاگرس در ایلام اظهار داشت: تعامل مثبت استانداران کشور در استفاده و مساعدت ویژه آنان در مدیریت پایدار منابع طبیعی ضروری است.

وی یان داشت: مشارکت مردمی یکی از مهمترین راهبردها و مولفه های سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.

این مسئول عنوان کرد: مدیران حوزه منابع طبیعی کشور در زمینه جذب مشارکتهای مردم برای طرحهای منابع طبیعی و توسعه پایدار تلاش کنند.

مقدسی عنوان کرد: زاگرس منطقه بسیار مهمی در حوزه منابع طبیعی کشور است که از نظر تولید آب، معادن، منابع طبیعی، تنوع زیستی، اقتصادی و...نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی بیان داشت: در این نشست با مسئولان و مدیران منابع طبیعی در راستای برنامه های مختلف در استانهای زاگرس تفاهم نامه ای برای تعامل با استانداران ۱۲ استان کشور طراحی شده است.

این مسئول اظهار داشت: در این تفاهم نامه بیشتر مشکلات حوزه منابع طبیعی در استانهای مختلف کشور حل می شود.

این همایش باحضور استانداران ۱۲ استان آذربایجان غربی، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و ایلام به دعوت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، امور اراضی کشور و استانداری ایلام برگزار می شود که در آن قرار است، تفاهم نامه ای با حضور استانداران و رییس سازمان جنگل های کشور به امضا رسد.