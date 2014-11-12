تشکیل کارگروه تخصصی بهداشت و درمان عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهر درودی گفت: با توجه به اینکه جمعیت هلال‌احمر از سال ۸۲ به زائران عتبات عالیات خدمات میکند و هم اکنون سالانه کادر بهداشتی و درمانی ما برای این مهم عازم عراق می‌شود، لزوم تشکیل این کارگروه احساس می‌شد.

وی درباره ترکیب و و ظایف این کارگروه افزود: ترکیب این کارگروه عبارت است از یک متخصص جراحی ، یک متخصص قلب، یک متخصص داخلی، یک متخصص مغز و اعصاب، ۳ پزشک عمومی و …. که وظیفه دارد همه قوانین و مقررات جهانی پزشکی را با شرایط و مختصات کشورهای هدف تنظیم و به گروه‌های اعزامی ابلاغ کند.

درودی همچنین یکی از وظایف مهم این کارگروه را تعیین فارماکوپه دارویی عتبات عالیات به ویژه در مناسبتهای ویژه دانست و گفت: از آنجا که در تیمهای ویژه اعزامی پزشکان مختلفی با تخصص‌های مختلف و سلایق متعدد پزشکی اعزام می‌شوند و با توجه به ارسال سخت و دشوار انواع دارو و تجهیزات پزشکی به عراق، طبیعی است باید برای وحدت رویه پروتوکل‌های مشخصی برای این دسته از پزشکان داشت.

مشاور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت یادآور شد: هدف از این برنامه‌ها و سیاست‌گزاری‌ها که حاصل ساعت‌ها کار و جلسات متعدد با کادر درمانی مجرب و متعهد کشور بوده، صرفا ارائه بالاترین کیفیت خدمات به زائران حرمین شریفین در عراق است.