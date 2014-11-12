به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در خصوص تمرینات پرفشاری تیم ملی فوتبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تمرینات کارلوس کیروش همیشه جدی و پرفشار است. در روز اول تنها ریکاوری داشتیم و طبیعی است برای بازی دوستانه مقابل کرهجنوبی که یک هفته دیگر برگزار خواهد شد، تمرینات سختی را انجام دهیم.البته نه به این لحاظ که فشار بدنی زیادی به ما وارد شود بلکه حجم تاکتیکی بالایی خواهد بود و مجبوریم فشرده این مسائل را انجام دهیم.
وی در مورد اینکه کیروش اعلام کرده دیدار مقابل کرهجنوبی یک پیغام مهم خواهد داشت، تصریح کرد: ما با تیمهای آسیایی قطر، امارات و بحرین همگروه هستیم و فکر میکنم آنها در این مدت 13-12 بازی دوستانه انجام دهند اما ما تا جام ملتها سه بازی داریم. در حالیکه یک ماه دیگر جام ملتها آغاز خواهد شد.
مدافع ملیپوش تیم فوتبال استقلال تهران اضافه کرد: به هر حال امیدوارم طرفداران فوتبال ایران بتوانند بازیهای خوبی را از تیم ملی شاهد باشند. ما تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا عملکردی در خور شأن فوتبال ایران داشته باشیم.
وی در مورد اینکه آیا کیروش در خصوص تغییر تاکتیک نسبت به جام جهانی صحبتی با بازیکنان انجام داده یا خیر؟، تاکید کرد: نمیدانم چرا میگویند ما در جام جهانی تاکتیک دفاعی را دنبال میکردیم. ما در یک سوم دفاعی خود حضور داشتیم و منطقی هم همین بود که این کار را انجام دهیم. دوندگی بازیکنان به حدی بود که به اهداف خود برسیم.
صادقی افزود: تاکتیک زیادی هم داشتیم که در نیمه دوم روی زیرکی در ضدحملات بتوانیم موقعیت خلق کنیم که البته این اتفاق افتاد و نتوانستیم به گل برسیم. امیدوارم در جام ملتها بازیهای بهتری انجام بدهیم. وظیفه ما در این مسابقات بیشتر است و امیدوارم فوتبالی در خور شأن فوتبال ایران به نمایش بگذاریم.
وی در خصوص عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه خاطرنشان کرد: فکر میکنم اگر بازیها پخش زنده نشود، تماشاگران زیادی به ورزشگاه بیایند.
مدافع ملیپوش تیم فوتبال استقلال تهران در مورد اینکه دیدار در مقابل کرهجنوبی حیثیتی است و تماشاگران باید به ورزشگاه بیایند، گفت: حیثیت فوتبال ایران به تماشاگران آن است. یادم است در ورزشگاه شیرودی تماشاگران تا زمین حضور داشتند اما حالا به خاطر یکسری مسائل اجتماعی و فشارهایی که وجود دارد و همچنین جوی که در ورزشگاهها به وجود آمده، تماشاگران کمتری در ورزشگاهها حاضر میشوند.